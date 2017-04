14 Najdogabanejších celebrít: Módna pohroma Filanovej manželky, Adela ako torta a Rosová s bažantom na ramene

Známe Slovenky to niekedy neodhadnú a na spoločenskej akcii to občas poriadne prepísknu. Pozrite sa spolu s nami na to, kto kraľuje rebríčku najdogabanejších celebrít.