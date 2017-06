Adela sa svojho priezviska vzdala ešte pred svadbou: Dotlačil ju k zmene mena ženích Viktor Vincze?

Meno moderátorky Adely Vinczeovej (rod. Banášovej) je už rokmi osvedčená značka. Preto mnohých prekvapilo, keď Adela v prvom rozhovore o vzťahu s Viktorom Vinczem, ktorý dvojica exkluzívne poskytla týždenníku Šarm, bez zaváhania odpovedala, že v prípade vydaja bude používať priezvisko svojho manžela, teda Vinczeová. Napokon ho použila ešte pred sobášom. Prečo sa rozhodla definitívne vzdať sa svojho mena?

"Pre každého je to úplne individuálne, ako sa rozhodne. Rozprávala som sa so známou, ktorá nechcela prijať meno svojho muža, pretože sa na tú ich rodinu viazali rôzne zvláštne udalosti, čudné energie, nemala z toho dobrý pocit, aby to s tým menom preniesla na seba. S týmto som ja vôbec nemala problém, keďže mám úplne opačný dojem - pozitívny. Zároveň to vnímam pre seba tak, že keby som si nechala obidve mená som tak som aj tak trochu otcova aj tak trochu manželova. Ja nechcem byť tak trochu a myslím si, že otcova tiež vždy budem, maminkina aj všetkých a teraz som Viktorova a je to ako keby to jedno priezvisko muža nás dáva pod takú ochranu, tak to vnímam, že tá žena by mala byť pod ochranou toho muža, takto to ja cítim," povedala v rozhovore Rádia Slovensko v relácii Nočná pyramída Adela.

Viktor sa netají, že to, že jeho manželka prijala jeho priezvisko a svojho sa vzdala, ho veľmi prekvapilo. Hlavne preto, že to nejako extra spolu neriešili."Veľmi ma to prekvapilo, ja som hlavne nijako Adelku do toho vôbec netlačil, do toho celého, my sme to vôbec ani neriešili, nechal som to úplne na ňu. Hovorím si, že nech sa rozhodne, ako rozhodne, tak je to Adela a ja budem úplne rešpektovať. Ale klamal by som, keby som povedal, že ma to nepotešilo. Podľa mňa ako každého chlapa by to potešilo," prezradil Vincze.

"V mojom prípade je možno iné aj to, že ja si často vystačím iba s krstným meno, ja sa aj často predstavujem len krstným meno, čiže ja vôbec nemám pocit, že by to nejako zasiahlo do toho môjho mena," dodala Adela.

