Adela Vinczeová krátko po svadbe otvorene prehovorila o intímnych veciach: Chce si s Viktorom adoptovať dieťa?

Adela Banášová s Viktorom Vinczem zobrali svoj vzťah príliš zhurta, keď moderátor iba po piatich mesiacoch randenia pokľakol v priamom prenose markizáckeho Telerána a presne na Valentína svoju lásku požiadal o ruku. Netrvalo dlho a dvojica sa dohodla na termíne a 9. júna im už zazvonili sobášne zvony.

V médiách sa začalo špekulovať, či ich k tomuto kroku neprinútilo Adelino tehotenstvo. To však samotná moderátorka vyvrátila. O Adele je však verejne známe, že v minulosti už raz tehotná bola, no, bohužiaľ, osud im nebol naklonený a moderátorka vtedy po siedmich týždňoch o dieťatko prišla.

Bolo to v čase, keď randila s Petrom Modrovským. Vinczeová sa totiž popri známom tanečníkovi netajila tým, ako veľmi už túži po bábätku a dokonca ešte pár mesiacov pred rozchodom s Modrovským v jednom rozhovore nevylúčila adopciu. Párik sa však v júni 2016 rozišiel a Adele sa odvtedy prevrátil život hore nohami, no v pozitívnom slova zmysle.

Moderátorka bola v pondelok večer hosťom relácie Rádia Slovensko Nočná pyramída, kde sa otvorene rozprávala na tému svadba, o jej novom priezvisku, manželovi Viktorovi, svadobnej ceste či o deťoch.

„Deti by sme privítali, apelujeme na reinkarnačné oddelenie, že sa naozaj budú mať u nás dobre, a už ako nám Pán Boh dopraje, to je, samozrejme, vo vyššej moci, takže viac sa na to asi odpovedať nedá,“ prezradila otvorene Adela, ktorá však nevylučuje ani iný spôsob. Na otázku, či by si čerství manželia vedeli predstaviť adopciu dieťaťa, Vinczeová mala jasnú odpoveď.

„Je to veľmi hypotetická otázka, teraz neviem na ňu odpovedať, ale myšlienka sa mi, samozrejme, páči. Poznám veľa ľudí, ktorí to urobili a vnímam to skôr pozitívne, ale neviem, či sa to bude týkať nás,“ netají sa známa moderátorka. Nuž, uvidíme, ako to hviezdy či samotný osud v tejto oblasti u čerstvých novomanželov zariadia.