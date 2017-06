Adelin otec Jozef Banáš vyzradil veľké svadobné tajomstvo: Dostala dar, ktorý ju dojal k slzám!

Vydávať svoju dcéru je veľkým dňom v živote každého muža. Výnimkou nie je ani Jozef Banáš. Aké sú jeho pocity? „Jedno staré židovské príslovie hovorí, že život sa začína vtedy, keď deti odídu z domu. Teším sa, mladí doslova žiaria, tak nech si to užijú,“ povedal nám nadšene.

Dcérino rozhodnutie plne rešpektuje a podľa vlastných slov mu ako budúci zať Vincze vyhovuje. „Mám z neho dobrý pocit, aj z celej jeho rodiny. Už dávnejšie som povedal, že aj Tomáš, aj Peter boli v pohode, ale nemali toho veľa spoločného. Ale s Viktorom je to naopak,“ nešetril chválou na mladého moderátora.

Často skloňovanou témou bol aj vekový rozdiel mladomanželov, no ani v tom Jozef Banáš nevidí problém. „Viktor má dobre našliapnuté, takto z neho môže byť prezident, po vzore francúzskeho prezidenta, ktorý má výrazne staršiu manželku. On bude prezident a Adela prvá dáma,“ dodal so smiechom.

Ako je dobre známe, svadba sa bude konať v kaštieli v Tomášove, na Jozefa Banáša však veľký dojem zjavne neurobil. „Ale prosím vás, veď to nie je vôbec nič extra. Tam sú stále svadby a jedna bude tá ich,“ vyjadril svoj názor.

Na záver nám dokonca naznačil, aký svadobný dar dostane Adela od svojich rodičov. „A čo jej máme dať, veď všetko má. Dar bude skôr symbolický, bude niečo znamenať. Od mamy dostane veľmi vzácnu vec, ešte po babičke. Bude to skôr emočné,“ uzavrel šťastný otec.