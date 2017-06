Aj herci z Búrlivého vína si občas doprajú lahodný dúšok: Ako vedia prekabátiť opicu?

Marek Majeský (44)

Slávo Dolinský

Aké víno preferujete?

Je to jednoduché. V horúcich letných mesiacoch sa prikláňam skôr k ľahkým bielym vínam alebo k rosé, niekedy aj k stre- kom. Naopak, v zime mi dobre padne pohár kvalitného červeného vínka a na zahriatie niekedy aj grog.

Dokážete sa v ňom orientovať?

Úprimne, nie som špecialista, ale mám dosť dobrých kamarátov, ktorí sú odborníci, a s radosťou si dám od nich poradiť. Nezvyknem ani kombinovať pokrmy k vínu, ale keď už, tak k rybe si dám určite ľahšie vínko ako ku krvavému steaku. Mne osobne víno najviac patrí ku kvalitnej večeri v kruhu priateľov a blízkych.

Spomínate si na deň, keď ste prvýkrát ochutnali dúšok vína?

Žiaľ, nie. Spomínam si akurát, keď som ešte ako dieťa raz v noci od smädu na jeden dúšok omylom vypil pohár piva, ktorý bol položený na kuchynskej linke. Myslím, že odvtedy ma otec niekedy zo žartu oslovoval „pivko“. (smiech)

Zažili ste niekedy romantický večer, keď ste si možno vychutnali zopár pohárikov vína v spoločnosti partnera?

Áno, mal som to šťastie zažiť vo svojom živote pár romantických večerov aj večerí. Pohár dobrého vína túto atmosféru nikdy nepokazil, práve naopak.

Ako vyzeralo vaše prvé rande?

Sklamem vás. Naše prvé rande nebolo pri víne, ale pri káve. A môžem prezradiť, že bolo v galérii.

Kedy ste sa prvýkrát opili a kedy ste naposledy riešili opicu?

Prvýkrát to bolo určite ešte v minulom storočí niekedy v škole, keďže som sa narodil ešte v časoch socializmu. Opicu som nikdy neriešil, vážim si zvieratá, a keď, tak sa na ne chodím pozerať s deťmi do zoo. (úsmev)

Máte nejaký overený návod, ako sa z nej dostať?

Nemám, lebo ho nepotrebujem. Potrebujete poradiť? (úsmev)

Ako sa vyvinie vaša postava v nových častiach Búrlivého vína a na čo sa môžu diváci tešiť?

Moja postava Sláva bude prechádzať rôznymi rodinnými, vzťahovými úskaliami nielen s manželkou Lýdiou, ale aj s najbližšou rodinou. Teším sa, že postupom času sa z nerozhodného a neistého syna stáva chlap s vlastným názorom a rozhodnutiami, za ktorými si stojí.

S ktorým z vašich hereckých kolegov z Búrlivého ste podobná nátura alebo si najlepšie rozumiete?

Dovolím si povedať, že za roky nakrúcania sa už tak všetci poznáme, že všetci spolu fungujeme ako alternatívna rodina. A to sa netýka iba kolegov hercov, ale celého výrobného štábu. Rozumiem si preto so všetkými.

Ktoré vlastnosti máte podobné s charakterom vašej postavy?

Ako herec nikdy neuvažujem nad tým, čo má moja postava spoločné s mojím súkromím. Snažím sa ju pochopiť a takpovediac prevteliť sa do jej myslenia a správania. V prvých sériách postava Sláva Dolinského nemala so mnou nič podobné, no a dnes asi lásku k rodine a najbližším.

Juraj Bača (28)

Viktor Fiala

Aké víno preferujete?

Priznám sa, že mojou slabosťou sú naše kvalitné slovenské vína, najmä od menších a menej známych výrobcov. Aj keď ma za to vinári asi odsúdia, mojou obľúbenou odrodou je „samoroďák“ Othello.

Dokážete sa v ňom orientovať?

Nie som profesionál, ale orientovať sa dokážem. V minulosti som s priateľmi pravidelne navštevoval rôzne degustácie. Najradšej si preto víno vychutnám s dobrým syrom a v spoločnosti známych.

Spomínate si na deň, keď ste prvýkrát ochutnali dúšok vína?

To nie, ale pamätám si, ako som na „tajňáša“ otcovi odpíjal z vína, keď som mal asi 10 rokov. Aby si nič nevšimol, dolieval som poháre vína vodou. (smiech)

Zažili ste niekedy romantický večer, keď ste si možno vychutnali zopár pohárikov vína v spoločnosti partnera?

Víno a romantický večer už odjakživa k sebe patria.

Ako vyzeralo vaše prvé rande?

Bol som v takom strese, že si ho popravde ani nepamätám. Aj keď na to nevyzerám, som celkom hanblivý typ.

Kedy ste sa prvýkrát opili a kedy ste naposledy riešili opicu?

Vzhľadom na vedľajšie účinky alkoholu, keď to s ním človek preženie, si ani na jedno, samozrejme, nepamätám.

Máte nejaký overený návod, ako sa z nej dostať?

Vždy pred spánkom by ste mali vypiť aspoň pohár vody, no priznám sa, že už sa mi dávno nestalo, žeby som to s alkoholom prehnal. Hlava skôr pobolieva, keď je alkohol príliš umelo dosladený.

Ako sa vyvinie vaša postava v nových častiach Búrlivého vína a na čo sa môžu diváci tešiť?

Keďže mi na konci minulej série otca (Roman Luknár) zavreli do väzenia, bude sa musieť Viktor Fiala postarať o seba a o kaštieľ sám. To je všetko, čo zatiaľ prezradím. (úsmev)

S ktorým z vašich hereckých kolegov z Búrlivého ste podobná nátura alebo si najlepšie rozumiete?

Samozrejme s Romanom Luknárom, s ktorým trávim počas natáčania najviac času. So Zuzkou Porubjakovou, ktorá zamieša dej v prichádzajúcej sérii, a v neposlednom rade s mojimi rovesníkmi: Paľom Sedlačkom a Viki Valúchovou, s ktorými som nastúpil ako trojica mladých postáv do Búrlivého vína.

Ktoré vlastnosti máte podobné s charakterom vašej postavy?

Sme diametrálne odlišné typy, ale spoločnú máme životnú pohodu, ktorú sa snažíme udržať si, ale každý po svojom

Martin Mňahončák (39)

Peter Rozner

Aké víno preferujete?

To závisí od nálady, ročného obdobia a, samozrejme, aj jedla, ale najviac preferujem chuťovo dobré vínko. (úsmev)

Dokážete sa v ňom orientovať?

Orientovať sa vo vínach je predsa ľahké. Sú biele, červené a rosé. (úsmev) Nie som somelier, ale dobré od zlého rozoznám. Jeden kamarát, odborník, vždy hovorí, že dobré je to, ktoré vám chutí a to je asi jediná pravda. (úsmev) S jedlom sa dá vínko krásne kombinovať. Je to hotová veda. Ale s manželkou alebo dobrými priateľmi si ho vychutnám najviac.

Spomínate si na deň, keď ste prvýkrát ochutnali dúšok vína?

Tak na to si naozaj nepamätám, ale spomínam si, keď mi vínko prvýkrát naozaj chutilo. Bolo to u jedného známeho v jeho vínotéke v Pardubiciach.

Zažili ste niekedy romantický večer, keď ste si možno vychutnali zopár pohárikov vína v spoločnosti partnera?

Veď vínko je predurčené na krásny a romantický večer.

Ako vyzeralo vaše prvé rande?

Bol som veľmi mladý, nervózny, s hrčou v hrdle a celé to bolo o prechádzke a mlčaní, takže asi tak. (úsmev)

Kedy ste sa prvýkrát opili a kedy ste naposledy riešili opicu?

Prvýkrát to bolo dávno a posledná opica azda ešte nebola. (úsmev)

Máte nejaký overený návod, ako sa z nej dostať?

Asi najlepšie je vôbec sa neopiť.

Ako sa vyvinie vaša postava v nových častiach Búrlivého vína a na čo sa môžu diváci tešiť?

Budú tam opäť veľké zmeny, dokonca nečakané, na ktoré sa teším aj sám. Sila rodiny sa výrazne nalomí a potom...

S ktorým z vašich hereckých kolegov z Búrlivého ste podobná nátura alebo si najlepšie rozumiete?

Je nás tam, chvalabohu, viac takých. Všeobecne sme skvelá partia a to je super.

Ktoré vlastnosti máte podobné s charakterom vašej postavy?

Po tých rokoch už ani sám netuším. Neviem, čo je Peter Rozner a čo som už ja. (úsmev)

Ľuboš Kostelný (35)

Robo Riečny

Aké víno preferujete?

Popravde žiadne. No ak, tak si dám merlot.

Dokážete sa v ňom orientovať?

Orientujem sa veľmi laicky, až by som povedal, že vôbec. Dokonca ani jedlo nekombinujem k tomuto alkoholu, no skôr mám rád jedlá na víne. Ideálne pod hovädzinou.

Spomínate si na deň, keď ste prvýkrát ochutnali dúšok vína?

Áno, spomínam si na to. Bolo to konkrétne sudové, červené, na chate s rodinou. Keď išli rodičia spať, tak som po nich ochutnal.

Zažili ste niekedy romantický večer, keď ste si možno vychutnali zopár pohárikov vína v spoločnosti partnera?

Nepijem akosi vôbec. Alkohol mi všeobecne nechutí.

Ako vyzeralo vaše prvé rande?

Jedným slovom smiešno-trápne.

Kedy ste sa prvýkrát opili a kedy ste naposledy riešili opicu?

Bolo to na spomínanej chate s rodičmi, konkrétne zo sudového vína.

Máte nejaký overený návod, ako sa z nej dostať?

Iskra...

Ako sa vyvinie vaša postava v nových častiach Búrlivého vína a na čo sa môžu diváci tešiť?

Z Roba bude po celom čase konečne príkladný človek. Viac sa však dozviete v jednotlivých dieloch.

S ktorým z vašich hereckých kolegov z Búrlivého ste podobná nátura alebo si najlepšie rozumiete?

Mám veľmi rád Helenku Krajčiovú, Emila Horvátha, ale aj Maťa Mňahončáka, Moniku Hilmerovú, Táňu Radevu, Zuzku Norisku, Ivu Kuxovú či Zuzku Porubjakovú, aj Kristínu Turjanku, aj Marka Majeského, je ich naozaj veľa.

Ktoré vlastnosti máte podobné s charakterom vašej postavy?

Túžbu byť lepší a tiež dôverčivosť.