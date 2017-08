Takéto poníženie ešte nezažili! Rytmus si verejne kopol do známeho herca i do Jojky!

Rytmus je známy tým, že vulgárnym slovníkom sa prezentuje buď na verejnosti, alebo na sociálnych sieťach. Práve na tých patrí medzi najsledovanejšie slovenské celebrity. A pred pár dňami opäť využil možnosť, aby tam verejne strápnil nášho obľúbeného herca pravdepodobne za to, že sa dal nahovoriť do jojkárskej, ktorá podľa rapera nemá na obraze čo hľadať.

Rytmus, o ktorom je známe, že televíziu takmer vôbec nesleduje, si totiž pozrel zo záznamu jojkársku šou Všetko čo mám rád, a to veru nemal robiť. „Kukám telku raz za rok a dobre robím. To sú koho nápady toto? Originál majú ľudí za ko*otov,“ napísal raper a pridal krátke video, na ktorom v relácii spieva Milan Ondrík. Herec práve nôtil jednu z ľudových piesní a raper to zhodnotil ako obrovské strápňovanie sa a počastoval ho poriadnym vulgarizmom a rovnako aj divákov, ktorí tento projekt sledujú. Nuž, každý podľa svojho gusta...