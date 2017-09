Ako to v MÓDNEJ POLÍCII pristalo párikom na markizáckom DOD? Elegantnosť, ale aj špinavé topánky!

Adela Vinczeová (36) a Viktor Vincze (26)

Zalúbený párik od seba oddelovali len pracovné povinnosti. Najradšej by od seba nešli ani na krok. Na DOD sa ako pár obaja zladili. Obliekli sa skôr športovo, aby sa cítili pohodlne. Zvolili geometrické tvary, ktoré sú neustále v kurze. Celkovo pôsobili sviežo, farebne a mladistvo.

90%

Barbora Jackuliaková (33) a Ján Jackuliak (39)

Manželia stavili na nesmrtelnú ciernu. Herec outfi t doplnil vybíjaným opaskom a Barbora si zladila topánky s kabelkou. Ak by zvolila doplnky vo výraznejšej farbe, urcite by bola neprehliadnutelná. Co sa však týka páru, tak tento sa zladil. Ako farbou, tak aj štýlovo.

80%

Maroš Kachút (43) a Mária Čírová (28)

Svoje áno si prominentný párik povedal len nedávno. Speváčka stavila na pohodlné šaty smaragdovej farby, ktoré doplnila výraznými žltými lodičkami. Outfit pôsobil veľmi decentne a elegantne. Jej manžel hudobník Maroš však stavil na jednoduchosť a zvolil športový štýl. Tričko, nohavice i tenisky zladil do nesmrteľnej čiernej farby. Obaja sa ale štýlovo veľmi nezladili.

70%

Štěpán Urban (19) a Emma Drobná (23)

Oboch poznáme zo SuperStar. Speváčka sa do Markízy vybrala v košeli so zaujímavým trendovým strihom. Tú doplnila roztrhanými bledými rifľami a doplnkami okolo krku, ktoré sú aktuálnym hitom. Jej priateľ si s outfitom veľkú hlavu nerobil. Zo skrine vytiahol košeľu, ktorá vzorom pripomínala časy retra. Za faux pas považujeme špinavé zabahnené tenisky.

60%