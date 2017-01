Slovenskí prominenti prezradili recept na dokonalé manželstvo: Ako spolu vydržali toľké roky?

Vedeli si vybrať

Napriek tomu, že český sexi spevák Janek Ledecký (54) nemá o ženskú priazeň núdzu, takisto od vysokej školy žije s jedinou ženou, právničkou Zuzanou. Aký je jeho recept? „Chce to veľa práce a musia na tom pracovať obe strany. Ale musíte mať aj veľmi veľa šťastia, aby ste natrafili na toho pravého, to sa, žiaľ, nedá ovplyvniť.“

Janka považujú ženy za jedného z najpríťažlivejších mužov nielen v Česku, ale aj na Slovensku. Nerobí mu to problémy v manželstve? „Mám pocit, že za tých tridsať rokov sa s tým moja žena už vyrovnala. Inak by to medzi nami nefungovalo tak, ako to funguje dodnes.“

Mimochodom, podobný prípad je ďalší český krásavec Jiří Bartoška (69). Takisto prežil celý život s jedinou manželkou, archeologičkou Kateřinou. Ich spoločný recept možno je ten, že ani jeden si nevybral životnú partnerku z umeleckej brandže.

Hodím spiatočku

Aj herec František Kovár (70) žije so svojou manželkou Danielou už vyše štyri desaťročia v šťastnom manželstve. On však má inú metódu. U nich sa nekričí. Keď mu žena dá najavo, že je pre ňu niečo neprijateľné, hodí spiatočku a nezhoršuje situáciu. Tolerancia je podľa neho najdôležitejším predpokladom šťastného spolužitia.

„Nie je to vždy jednoduché, keďže sme každý iný a máme rozličné vlastnosti aj názory. Nie je dobré svoje postoje celkom potláčať, pretože príde okamih, keď emócie vybuchnú. Najlepšie je, ak každý prinesie do vzťahu niečo svojské, ale potom sa nájde spoločná cesta.“

Zachránila mu život

Jožo Ráž (62) je azda jediný zo slovenských muzikantov, ktorý má stále tú istú ženu. Barboru si pritom vybral už na základnej škole. Zaľúbili sa do seba v deviatej triede a manželmi sú vyše štyridsať rokov. Spevák sa neraz vyjadril, že by ju nikdy nevymenil a pre jej vlastnosti ju nazýva miliónová baba. Dokonca priznal, že keby tu nebola, strelí si guľku do hlavy.

Prezradil aj svoj recept, ako byť s manželkou šťastný – muž sa musí do ženy zamilovať viackrát za život. On svojej žene navyše ďakuje za život, keď sa oňho po jeho ťažkej autonehode vo dne v noci starala. Aj personál nemocnice vtedy priznal, že za prežitie vďačí hlavne obetavej láske svojej ženy.

Naše hádky stoja za to

Marián Slovák (67) a Eva Matejková (66) žijú v šťastnom manželstve viac ako štyridsať rokov. Herec sa vraj zaľúbil na prvý pohľad. Nikdy nezabudne, ako svoju ženu po prvýkrát uvidel na prijímacích skúškach na VŠMU za klavírom. Dodnes si pamätá, že mala krásnu bielu blúzku a vypnuté vlasy. Aj keď majú temperamentné talianske manželstvo, svoju polovičku by nevymenil za nič na svete.

„Nikdy som nechcel inú ženu Je to šťastie aj náhoda, že som našiel bytosť, ktorá má dobré aj zlé stránky, ale maximálne mi vyhovuje. Chlapi musia svoju ženu ľúbiť, vedieť ju brať aj ako kamarátku a aspoň pre mňa musí byť múdrejšia než ja, aby ma zaujímala. A mať temperament, aby to stálo za to, keď sa doma hádame,“ dodal s úsmevom.

Fantasticky kričíme

Marián Slovák dokonca považuje talianske manželstvo za veľké plus. Nič si nezahmlievajú a všetko povedia otvorene. Vlastne vykričia: „Viem, ako na ňu… Začne na mňa kričať, lebo aj po tých rokoch zabudne, že ja viem kričať ešte viac, a tak niekedy obaja fantasticky kričíme. A potom sa ma prekvapene opýta, čo na ňu kričím, a ja oponujem, veď doteraz si na mňa kričala ty,“ opísal so smiechom.

Podľa neho je prirodzené, že niekedy si manželia lezú na nervy. „Nemyslite si, že každé ráno je fantastické. Dôležité je však vedieť, že opäť bude dobre. Možno práve preto sa dnes všetci rozvádzajú, lebo nevedia nič vyriešiť, odpustiť si a tolerovať.“