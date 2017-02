Anketa OTO: Aké je tajomstvo výroby pozlátených sošiek a čo ich spája s tými oscarovými?

Zhruba o päť týždňov vypukne slávnostný galavečer diváckej ankety Osobnosť televíznej obrazovky (OTO), ktorá spozná svojich víťazov. Každý držiteľ tejto ceny obdrží prestížnu pozlátenú sošku. Tie každoročne vznikajú v dielni Eugena Belicu. Dobrou správou pre tohtoročných laureátov OTO je, že už nehrozí opakujúce sa nefalšované prekvapenie nad jeho veľkou hmotnosťou, keď ho na pódiu dostanú do rúk. Sošky sú takmer o tretinu ľahšie, ich hmotnosť už neprekročí dva kilogramy.

"Je to zmenou použitého kovu. Ročník 2017 je odlievaný z hliníkového bronzu," povedal Belica pre TASR. Spočiatku bol OTO vyrobený z oloveného bronzu, sfarbený do červena. V ďalších rokoch bol z mosadze s vyšším obsahom hliníka, so zlatistým nádychom, avšak kov bol krehký. "Soška OTO je zhotovená náročnejšou technológiou ako americký Oscar," konštatoval. Belica je na soškách OTO podpísaný od roku 2005. Na začiatku ich odlieval na svojom pracovisku na pôde Materiálovotechnologickej fakulty (MtF) Slovenskej technickej univerzity v Trnave, kde pôsobí ako výskumník na katedre zlievarenstva Ústavu výrobných technológií.

Od roku 2012 vznikajú OTOvia na súkromnej báze. No nezabudne ich vždy zobrať na Deň otvorených dverí MtF. "Aby naši budúci študenti mohli vidieť, čomu všetkému sa dá v škole venovať," povedal. Veľký záujem je zakaždým o fotografovanie s takouto trofejou. Sošky pre jeden ročník OTO neodlieva Belica vo svojej dielni na dvore domu naraz, v jednej várke maximálne tri kúsky. Cesta plastík k finálnej podobe, akú majú na slávnostných večeroch, je dlhšia.

"Používam vlastnú technológiu strateného vosku. Jej vtip spočíva v tom, že voskový model sošky sa vplyvom vysokej teploty z formy na odlievanie vytaví a uvoľní miesto tekutému kovu," opísal v skratke zlievač svoj postup. Po stuhnutí kovu sa odliata soška z formy opatrne vytlčie, po vybratí sa hrubý odliatok čistí a potom dokonale,

niekoľkými opakovaniami obrúsi, až sa dosiahne vysoký zrkadlový lesk. "Po vyleštení má soška vzhľad 18-karátového zlata, napriek tomu, že tam žiadne nie je," dodal Belica. Napriek tomu, že vyrába tieto vzácne sošky, samotný galavečer vynechá. "Nie je to príliš pre mňa, tento rok ma zastúpi manželka s dcérou," dodal Belica.