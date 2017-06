Až teraz vyplávali na povrch tajnosti Adelinho sobáša: Po polnoci sa tam diali zvrhlosti!

Ak ste chceli vedieť, aká bola svadobná noc mladomanželov Adely a Viktora, dočkali ste sa. V rozhovore pre český TopStar sa totiž o intímnych detailoch rozhovorila samotná moderátorka.

„Svadobná noc bola veľmi zaujímavá, nekonala sa. Ale, samozrejme, trošku erotiky tam bolo. Môj muž sa už vtedy vyzliekol od pása donaha, tancoval, ale mal kravatu a tancoval na stole. Kto chcel, si prišiel na svoje, v rámci toho sexuálna, ale inak sme išli spať asi o 7 ráno,“ prezradila Adela. No redaktorku relácie najviac zaujímalo, či sa u manželov Vinczeovcov nejako zmenil sex po svadbe. „Sex je stále taký stereotyp, taká nuda, čo už by človek chcel,“ reagovala moderátorka.

Táto odpoveď jej manžela Viktora určite nepoteší, azda sa to u nich v spálni čoskoro zmení k lepšiemu. „Láska si nevyberá, ja som si nevybrala niekoho, pretože je o 10 rokov mladší a ani on si nevybral niekoho o 10 rokov staršieho. Ja si hovorím, že s týmto človekom je mi dobre a rozumieme si, nech to bude trvať koľkokoľvek, tak mi to za to stojí, a obaja sme sa v tom zhodli,“ dodala na záver blondínka.

