Baby z Miss Universe SR sa dali na boj s tukovými vankúšikmi: Takto chudnú tohtoročné finalistky!

Prestala soliť

Vanessa Bottanová (19)

Z úpravou postavy sme začali už na sústredení v Rajeckých Tepliciach, kde to bolo naozaj náročné. Všetky dievčatá sme už ráno začínali s cvičením, potom sme tancovali, učili sa chodiť na vysokých topánkach a podobne. Čiže pohybových aktivít sme si užili dosýta.

Keby som mala priblížiť svoj recept na chudnutie, tak sa musím priznať, že mám naozaj pomalý metabolizmus, pretože som nikdy veľa nejedla, a keď už, boli to samé nezdravé veci. Teraz však jem iba zdravé potraviny v malých množstvách a viackrát denne.

Posledné 3 mesiace nejem pečivo, v podstate žiadne múčne výrobky či sladkosti. Snažím sa prijímať dostatok zeleniny vo varenej alebo v surovej forme. Nevynechávam ani kuracie mäso a hlavne som prestala soliť. Pri formovaní postavy je, samozrejme, dôležitý šport a kardio, ktorému sa venujem aj ja. Takto sa mi podarilo schudnúť 3 kilá.

Chudne vďaka japonskému čaju

Patrícia Budaiová (21)

Denný príjem jedál som upravila na päť pravidelných pokrmov denÚčastníčkyne. Čiže raňajky, desiata, obed, olovrant, večera. Každý deň cvičím minimálne 30 minút brucho, boky, zadok a stehná. Vynechala som zo stravy pečivo a sladené nápoje. Naozaj to veľa spraví! Určite nepreferujem diétu po šiestej nejesť.

Čo sa týka môjho konkrétneho jedálnička, tak vyzerá asi takto: Každé ráno pijem matcha tea - čistý podrvený japonský čaj v prášku, ktorý si zmiešam s vodou. Je to dobrý antioxidant, ktorý prečistí organizmus a podporuje vstrebávanie tukov. Následne mám na raňajky jedno vajíčko a zeleninu alebo ovsenú kašu. Som toho názoru, že raňajky musia byť poriadne! Je to predsa najdôležitejšie jedlo dňa.

Na desiatu mám banán, jablko alebo energetickú tyčinku. Na obed mám polievku a hlavné jedlo. Najlepšie kuracie mäso alebo morčacie na prírodno či uvarené vo vode a príloha ryža, zemiaky a zelenina. Následne olovrant je taktiež zeleninový.

Večeru mám tak hodinku pred spaním a to napríklad cottage cheese s paradajkami alebo tvaroh. Popri cvičení chodím ešte na bicykel. Behanie veľmi nemusím, ale keď nie je poruke bicykel, tak mi nič iné nezostáva. Zatiaľ som zhodila 3 kilá.

Ak jedlo, tak bez príloh

Deana Jurčová (24)

Z jedálnička som vyradila zemiaky, ryžu, cestoviny, pečivo a sladké. Keď cítim, že mi chýba cukor a som bez energie, tak si ho doprajem v zdravšej forme, a to v ovocí. V mojom okolí mám veľa skúsených trénerov a vždy keď potrebujem poradiť alebo zostaviť tréning, tak mi ochotne pomôžu. Cvičím len toľko, ako mi to čas dovolí. Pred kastingom miss som mala tréningy aj dvakrát za deň.

Keď nemám čas, tak sa snažím trénovať minimálne dvakrát do týždňa, pričom nedeľa patrí vždy bicyklovaniu alebo turistike. Je to rutina. Zatiaľ som schudla 2,5 kila, no teraz je najdôležitejšie spevňovanie. Aj keby som nevyhrala, robím to pre svoj dobrý pocit a nie je nič lepšie, ako keď je žena so sebou spokojná.

Nemôžem zatiaľ o sebe hovoriť ako o fitneske, keďže som mala s postavou problém. (úsmev) Myslím si však, že okrem stravy, ktorá sa sem-tam „môže“ porušiť, je veľmi dôležitý pohyb a dobrá energia.