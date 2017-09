Bačova premiéra v Rexovi: Týmto definitívne dokázal, že pochoval éru okukaných sexsymbolov!

Herca Juraja Baču (29) diváci doteraz vnímali ako sladkého chlapca, ktorý sa mihol v Paneláku či Búrlivom víne. No v oboch seriáloch mu prischli iba menšie roly. A hoci to možno na začiatku vyzeralo tak, že čo sa týka projektov, sexi Juraja budú v hlavných postavách vytláčať už staré známe sexsymboly, opak sa stal pravdou. Markíza si ho vybrala ako ústrednú postavu do kriminálky Rex, kde hneď v prvej časti dokázal, že Slovensko má novú hviezdu!