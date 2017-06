Balúchová je naspäť v práci! Pozrite sa, kde sa v sobotu objavila! A čo tam robil jej exfrajer?

Speváčka a matka Kollárovho posledného dieťaťa Barbora Balúchová (29) sa opäť vrátila do práce. Ešte stále je na materskej dovolenke, keď v januári porodila svojho syna Alexandra Jána, no už si zarába spevom. Určite nečakala, že na svojom prvom koncerte po pôrode bude mať takého dôležitého poslucháča v dave, a to rovno svojho exfrajera.