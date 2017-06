Balúchová po prevalení nechutností Kollára s 15-tkou: Jej reakcia vás úplne odrovná!

Text

Obrázok

Aplikácia

Šablóna

+

Balúchová presne v čase, keď na verejnosť vyplávali správy o tom, že otec jej dieťaťa Boris Kollár si písal nechutné oplzlé správy s pätnásťročnou zverenkyňou Čistého dňa, na sociálnej sieti zverejnila príspevok, v ktorom hľadala byt na prenájom. Je však viac ako pravdepodobné, že ho nechcela pre seba, ale nejakého známeho. No statusom dala tak neprajníkom možnosť, ako si kopnúť. „Borko kúpi, neboj nič,“ objavilo sa pod Barboriným statusom, čo speváčku tak vydráždilo, že hneď reagovala. „Bože, tieto trápne komentáre, to vás baví? Neviete o mne absolútne nič. Ja jeho peniaze nepotrebujem,“ bránila sa Barbora, ktorá sa do diskusie zapojila aj neskôr.

^^Sledujte náš exkluzívny ONLINE z odovzdávania cien OTO 2017^^





Tá istá žena ju totiž začala urážať. „Trápne a nechutné bolo, keď dala 50-ročnému. Asi jednorazovka, keďže ani nikdy vzťah nemali,“ vykričala jej istá Marika, na čo Balúchová prišla s priznaním. „Keď niekoho milujete, neriešite absolútne vek. A vám prajem nájsť pokoj v srdci a duši, lebo takéto komentáre môže napísať len žena, ktorú niečo neskutočne trápi,“ šokovala Barbora, ktorá tak prvýkrát verejne vyznala Kollárovi city. Zrejme jej vôbec neprekáža, čo sa momentálne okolo politika deje. Ako hovorí ona, keď niekoho milujete, neriešite...