Balúchová to v pôrodnici poriadne schytala: Ako s ňou naložil Kollár?

Za všetko svedčí fakt, že Balúchová má podľa našich informácií v nemocnici spolubývajúcu, a teda nebýva na nadštandardnej izbe. ,,Robila si z nej srandu, že býva s tou Kollárovou a že snáď ju znova neoplodní hneď, ako mu porodila,“ dozvedeli sme sa od nášho zdroja.

Hoci teda Barbora zrejme nedostala špeciálne ubytovanie, ako by si mohli všetci myslieť, dostáva sa jej aspoň mimoriadnej pozornosti od nemocničného personálu.

,,Mamičky si šepotali, že okolo nej behajú ako keby bola kráľovná Alžbeta,“ povedal nám náš zdroj. Nech je to teda akokoľvek, Barbora si môže gratulovať aspoň v tom, že ju vôbec Boris do nemocnice prišiel pozrieť a privítať svojho synčeka Alexa. To totiž u politika a podnikateľa pravidlom nie je.