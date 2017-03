Balúchová pred rodičmi Kollárovo dieťa tajila: Dnes je všetko inak, návrat domov tesne pred pôrodom

Barbora Balúchová porodí desiate dieťa Borisa Kollára už čoskoro, no sviatky netrávila v spoločnosti známeho multiotecka. Blondínka sa totiž tohtoročné Vianoce rozhodla prežiť v Malackách u svojich rodičov. Rozhodnutie bývalej superstaristky vo vysokom stupni tehotenstva je však o to zvláštnejšie, že o dieťatku v jej brušku sa jej najbližší dozvedeli až od iných. „Neviem o tom, že je tehotná. Čítal som to ráno v obchode. Už dlhšiu dobu nebola doma. Nič viac neviem,“ priznal vtedy zmätený otec.

Zdá sa však, že všetky nesváry si Balúchovci v rodine už vyriešili a chvíle strávené doma si Barbora nevedela vynachváliť. Oslava narodenia Ježiša Krista pre ňu musela byť o to špeciálnejšia, že sama je v radostnom očakávaní.