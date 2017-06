Banášovej ex Tomáš Bezdeda: Vieme, čo bude robiť v deň Adelinej svadby

Už zajtra je jej veľký deň. Z Adely bude pani Vinczeová. Jej ex Bezdeda síce na svadbe nebude, no my vieme, ako strávi tento deň.

„V sobotu večer mám koncert. Hráme s kapelou v Hradišti pod Vrátnom, je to festival pod holým nebom. Cez deň nemám nič extra v pláne, neplánujem ísť ani na omšu (smiech). Adele možno napíšem gratuláciu cez SMS, ale neviem, či sa to robí. Určite jej však odkazujem, že jej držím palce, nech je zdravá, šťastná a nech jej to vydrží,“ dodal spevák, pre ktorého bola Adela v minulosti veľkou láskou.