Barmošová preplieskala kolegu priamo v štúdiu: Prečo Sarnovský schytal?

Kariérne začiatky v televízii

Písal sa rok 2005, keď Lucia Barmošová prvýkrát začala pracovať v televízii JOJ ako moderátorka spravodajstva. Samozrejme, cestu k úspechu nemala vydláždenú a kariéru v JOJ-ke si vybudovala od piky.

„Predtým som roky pracovala ako reportérka a moderátorka v rádiách a potom v roku 2005 prišiel konkurz do TV JOJ. Zrazu väčší kolektív, iná zodpovednosť a najmä pri hlásení správ som musela byť vždy nalíčená a pekne učesaná, čo v rádiu pochopiteľne nebolo nutné,“ povedala s úsmevom.

„Najmä v začiatkoch som mala problém s trémou,“ rozpráva Lucia. „Vždy ma ovládol pocit zodpovednosti. Bolo zvláštne sa naraz prihovárať toľkým ľuďom,“ prezradila čo-to o prvotných obavách v JOJ-ke.

Mucha v priamom prenose

Mnoho moderátorov zaskočí v priamom prenose nečakaná situácia, či už ide o zlyhanie techniky, alebo výbuch smiechu. Je nad slnko jasné, že aj sympatická moderátorka má po rokoch pôsobenia na Kolibe v talóne hneď niekoľko príhod, z ktorých nám jednu najvtipnejšiu rozpovedala. „Noviny sú vždy vysielané naživo a často vznikajú nepredvídateľné situácie, s ktorými sa treba popasovať“​, ozrejmuje Barmošová.

„Zopárkrát nám zlyhala čítačka a vtedy sa spoliehame na svoju pamäť a improvizáciu... Inokedy nás zase niečo rozosmeje, napríklad nie je to tak dávno, ako som sa Ľubošovi snažila zabiť muchu na tvári počas reportáže. Povedal: „Luci, teraz alebo nikdy.“ Dosť silno som ho udrela papiermi. Bol celý červený,“ prezradila zábavnú pikošku z vysielania.

Nominácia v ankete OTO 2017

A čo pre Luciu znamená nominácia v ankete OTO 2017? „Som vďačná za priazeň divákov. Nič nie je samozrejmé, ani ich sympatie. Naozaj si to vážim,“ povedala blondínka. „Svoje šance na úspech však nedokážem odhadnúť,“ povedala skromne.

Medializáciu neľutuje

Šoubiznis je nevyspytateľný a preto niektoré známe tváre mediálny záujem okolo svojej osoby len veľmi ťažko znášajú. Hoci aj Lucia mala chvíle, keď ňou lomcovali zmiešané pocity, so všetkým sa však časom vyrovnala.

„Boli chvíle, keď som mala zmiešané pocity. Nie je príjemné, ak sa o vás píšu polopravdy či klamlivé špekulácie. Cudzí ľudia sa vám starajú do súkromia. Na druhej strane, ak sa človek rozhodne vystupovať verejne, musí s tým do istej miery počítať,“ dodala.

Deň, keď Lucia nepracuje

„V tomto období chodievam do prírody, na lyže. Na jar a v lete zasa na túry a k moru. Veľakrát sú však aj dni, keď nie som v televízii pracovne. Robievam školenia, chystáme s jednou univerzitou MBA program a tiež moderujem eventy a rôzne spoločenské podujatia,“ dodala.

So sestrou má skvelý vzťah

Barmošová má so sestrou Kvetkou Horváthovou priam nadštandardný vzťah a to napriek tomu, že obe pôsobia v rozličných televíziách. Sesterská láska je však oveľa silnejšia než nejaký konkurenčný boj. Cestu k sebe si totiž vždy s radosťou nájdu.

„Máme skvelý vzťah, vždy stojí pri mne a sme si navzájom oporou,“ hovorí Lucia. „Málo sa však rozprávame o práci. Máme toľko iných spoločných tém, ktoré chceme rozoberať. (úsmev) Považujem ju za veľkú profesionálku, fandím jej aj reláciám, ktoré moderuje,“ povedala úprimne.

Krásna pleť

Ak by ste si mysleli, že Lucia používa kozmetiku od výmyslu sveta a starostlivosti o pleť venuje tretinu zo svojho dňa, ste na omyle. „Používam kvalitné krémy ráno aj večer. Raz týždenne si dám výživnú masku a tam sa moja starostlivosť končí. Našťastie nemám problematickú pleť. Pred slnkom sa chránim vysokým faktorom, neopaľujem sa v soláriu a v súkromí vôbec nepoužívam mejkap. Aj to určite pleti pomáha,“ dodala.

Ideálne krivky vďaka športu

„Tancujem, chodievam na túry, lyžujem, v lete plávam, bicyklujem... mám rada pohyb, najmä v prírode. Chodievam tiež na súkromné hodiny latinskoamerických tancov, i keď teraz som skôr uprednostňovala túry a lyžovačky,“ nezaprela v sebe športového ducha blondínka. „Je to pre mňa ľahký spôsob, ako sa zbaviť prípadných nadbytočných kíl,“ dodala.

Čo sa týka jedálnička, Lucia si rozhodne nič neodopiera. „Doprajem si to, na čo mám chuť, ale snažím sa jesť v primeraných množstvách. Neodopieram si nič, pretože viem, že keď si niečo odopierate, dobehne vás to a vy napokon uprostred noci vybielite celú chladničku. Jem to, na čo mám chuť. Žiadna delená strava, žiadne obmedzenia. Podvečer v práci s kolegami maškrtíme sladkosti alebo pečivo či pizzu, ak nie som v práci, vždy si niečo uvarím,“ povedala na záver.