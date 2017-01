Tomáš Bezdeda, ktorý mieri do Tvojej tváre: Prečo dal prvej sérii košom?

Bývalý superstarista sa po rokoch vracia na obrazovky, z čoho má obrovskú radosť. „Teším sa, že to bude šou, v ktorej zažijem niečo nové, je to pre mňa výzva,“ prezradil nám Bezdeda, ktorý neskrýval veľké nadšenie.

„Vážim si tú ponuku, lebo človek je na obraze a je k tým ľuďom trochu bližšie, a keď im môže ten večer spríjemniť a pobaviť ich, tak to je len veľké plus. A keď sa tým môže živiť, tak to je ešte väčšie plus. Preto tú muziku mám naozaj rád a idem si stále za tým a preto nahrávam taj teraz nové skladby. Mňa ešte oslovili do prvej série Tvoje tváre, len ja som mal žiaľ smolu vtedy, lebo som bol v Amerike a nemohol som sa zúčastniť kastingu. Tak som rád, že si teraz na mňa spomenuli a uvidíme sa v tejto sérii," dodal spevák.