Trápenie Bezdedu v Tvojej tvári: Po dvojitej hanbe pred celým národom prišlo TOTO!

Bezdeda sa na účinkovanie v Tvojej tvári veľmi tešil, no na druhej strane mal aj obavy. V premiérovej časti tretej série dokonca povedal moderátorovi Pycovi, že to pozerá jeho starká a dúfa, že si nenarobí hanbu. Zrejme už pri týchto slovách tušil, že sa stane nejaký trapas. A mal svätú pravdu.

Tošovi hneď na začiatok prischlo vystúpenie Lady Gaga s hitom Poker Face. Keď však vystúpil z výťahu, nastal šok. Namiesto svetovej hviezdy akoby z oka vypadol svojej expriateľke Adele Banášovej a okamžite sa stal terčom posmechu. Druhé kolo však nebolo o nič lepšie.

Hlavná tvár Telerána nečakane ohlásila svoj odchod: Odpadnete, kto sa hrabe na jej miesto!

Trapas s premenou Bezdedu na Banášovú: Jeho reakcia Adelu rozhodne nepoteší!

Bezdeda si vyžreboval svojho idola Freddieho Mercuryho a vybral si celosvetový hit Bohemia Rapsody. Maskéri mu preto dorobili dlhé vlasy, poriadny predkus a s hrdosťou predstúpil pred divákov a porotu.

No hneď po jeho vystúpení si z neho začali ľudia uťahovať a prirovnávať ho k vodníkovi z legendárnej rozprávky Princezna ze mlejna. Včera sa mu však konečne podaril husársky kúsok. Na obrazovkách sa objavil ako spevák Ed Sheeran a zaspieval jeho romantickú skladbu Thinking out loud. A týmto trafil do čierneho!

Čítajte viac Vera Wister na štyridsiatku v slzách, oslávila najsmutnejšie narodeniny

Šebová bude v šoku: Navštívili sme jej nevlastného brata a čakala nás hrôza! Pád z balkóna a zakrvavená tvár!

Takáto extrémna premena v O desať rokov mladší ešte nebola: Žene zmenili takmer celú tvár!

Hviezda obľúbenej šou Tvoja tvár skolabovala: Herečka skončila v nemocnici!

Markíza sa poriadne odviazala: Do šou Tvoja tvár znie povedome oslovili aj dedinského „truľa"!

„Mal som trochu obavu, ako sa mi bude tancovať a spievať, ale keďže pesničku mám veľmi rád a ešte k tomu som mal aj skvelú tanečnú partnerku, tak už po prvom tréningu som si to užíval a mal som z toho skvelý pocit. Po včerajšom víťazstve som mal ešte lepší,“ tešil sa Tomáš, ktorý získal až 55 bodov, čo je v tretej sérii historické maximum.

A ako sme sa dozvedeli, ide zároveň o jedno z najvyšších skóre celkovo, ak nie dokonca najlepšie. Väčšinou si totiž súťažiaci odnášajú okolo tridsiatky. Tošo, bravó!