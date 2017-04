Bičan odhalil svoju tajnú závislosť: Kradne ma to od rodiny!

Keď sa manželia Bičanovci objavili na predpremiére romantickej komédie Všetko alebo nič, ktorá čoskoro príde do kín, pôsobili ako dokonalý pár. Túlili sa k sebe a užívali si vzájomnú prítomnosť. Manželia sa snažia o svoj vzťah starať a pestujú si spoločné rituály. „Po večeroch sledujeme seriál. Mali sme totiž veľmi veľa zameškaných dielov, a tak sme si nakúpili dévedéčka Hry o tróny,“ priznal Andrej.

Moderátor však nie je vždy bezchybným manželom. Svoju polovičku poriadne hnevá láskou k počítačovým hrám. „Mám teraz rozohraný Paragon a chcem to dohrať do konca. Manželka s tým nie je veľmi spokojná, lebo to veľmi kradne človeka. Počítačové hry kradnú čas a presne to sa deje aj v našej rodine. Keď sa hrám, nie som tam,“ vysvetlil.

Andreja by Edita videla radšej na bežiacom páse ako za počítačom. Na to má však Bičan úplne iný názor. „Ja hovorím, že sa stačí normálne stravovať a všetko bude v poriadku, ale žena hovorí, že sa treba aj hýbať, tak uvidíme. Už som začínal cvičiť miliónkrát, možno tentoraz sa to už podarí,“ dodal s úsmevom.