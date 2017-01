Boj o titul hlúposť roka sa začína: Reykjavík? To je na Islame?

V televíznej zoznamke súperili o srdce farmára Petra, no na jeho statku sa dlho nezohriali. Z jeho rozpadnutého hniezdočka ušli. A kontroverzné súťažiace sa „blysnú“ aj tentoraz. Keď sa totiž v novej šou dozvedia, kam cestujú, zostanú v pomykove. Slovo Reykjavík ich vyvedie z miery. „A to je? To vôbec netuším, kde to je,“ začudovala sa tmavovláska.

Destináciu nepoznala ani jej blonďavá kolegyňa. „Keď sme otvorili obálku, tak tam bolo napísané Rekavy, ale neviem, čo to bolo,“ zasmiala sa. V snahe zistiť, kam to cestujú, zavolá kamarátovi, ktorý jej objasní, kam idú. „Je to Island! Super, tak ti ďakujem. Tak ideme do Islamu,“ skomolila názov. Ako táto tragikomédia dopadne, uvidíte dnes.