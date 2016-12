Braňo Mojsej šokoval prešovských školákov: Čo vyparatil tentoraz?

Braňo Mojsej, ktorý je známy svojou búrlivou minulosťou a alkoholovými excesmi, pre ktoré dokonca niekoľkokrát skončil v psychiatrickej liečebni, zdá sa, nadobro skrotol. Popri svojej vlastnej rádiovej šou v prešovskom rádiu sa intenzívne venuje hudbe, o čom svedčia jeho pomerne časté vystúpenia v poslednej dobe. Jedno výnimočné má za sebou teraz počas uplynulého víkendu. Exmnažel Nory Mojsejovej bol totižto prekvapením na stužkovej slávnosti pre študentov strednej školy v Prešove. O jeho vystúpení vedel iba jeden človek, ktorému sa to podarilo úspešne udržať v tajnosti. Mojsej síce na prvý dojem vyzeral ako "masový vrah" oblečený v čiernych kožených nohaviciach a kabáte so šatkou na hlave, no žiakom sa svojím koncertom postaral o výbornú zábavu.

"Prekvapenie na stužkovej dopadlo na jedničku. Len jeden človek vedel, že sa zrazu objavím vo finále. Veľmi sa teším, vyšlo to presne tak ako stále," pochválil sa Mojsej a priložil aj zábery zo stužkovej, z ktorých vidno, že Mojsej to poriadne rozbalil na pódiu. Vystúpenie pre budúcich maturantov si užil ako správny rocker.