Brychtová po problémoch s kilami poriadne prekvapuje: Katka, si si istá, že takto schudneš?

Katka, ktorá moderuje akciu za akciou, si na spoločenské udalosti s chuťou oblieka svoje obľúbené červené obtiahnuté šaty a legínsy, v ktorých však zakaždým predvedie nelichotivé krivky. A to, že so svojou postavou nie je spokojná, dokonca aj sama priznala.

Michal Hudák: Otvorený rozhovor aj o tom, ako nezvládal popularitu a ktorý politik mu ničil kariéru

S omáčkou z arašidového masla: Zeleninový wok s divokou ryžou

,,Práve teraz som vo fáze, keď sa o seba dosť starám. Začala som dvadsaťosemdňovú očistnú kúru podľa pani Mačingovej, jem toľko zeleniny ako nikdy predtým, mimochodom, veľmi mi chutí, pravidelne športujem aj dosť oddychujem. Cítim sa veľmi dobre. Chvíľu trvá, kým nabrané kilečká odídu, tak, bohužiaľ, ešte nevyzerám tak, ako by som chcela,“ priznala ešte vo februári týždenníku Slovenka Brychtová.

Palacinkový manuál: Super trik, ako ich udržať teplé. A nielen to!

Ako z pravej zabíjačky: Urobte si Františkove klobásy

Neprešli však ani dva mesiace a Katka nám prezradila niečo viac o plánoch do budúcnosti. No s jej diétou sa poriadne bijú. ,,Mám projekt, na ktorom pracujeme, a je vo vývoji. Mohol by byť od budúceho roka. Taktiež mám rozpracovanú, teda pracujem na knihe receptov. Bude to kniha o koláčikoch a sladkostiach, nie o jedle. Budem teda veľa piecť,“ prekvapila nás Katka. Ťažko povedať, či práve toto je najlepšia cesta, ako schudnúť, no my jej v každom prípade držíme palce.

Viac na Pluska.sk: