Najprv svadba s mafiánskou vdovou a teraz dieťa: Bude mladomanžel Chren čoskoro otcom?

Na svoje narodeniny 24. augusta si dal známy tanečník výnimočný darček – svadbu so ženou svojho života, ako Lindu rád nazýva. Veľkolepá udalosť pre vyše stovku pozvaných sa udiala v luxusnom kaštieli Tomášov neďaleko Bratislavy za asistencie bezpečnostnej služby, ktorá celý areál strážila.

Zamilovaný Matej sa už pred svadbou vyjadril, že túži po dieťati, no ak by sa mu to s Lindou nepodarilo, je odhodlaný akceptovať to. S jej deťmi z predošlých dvoch manželstiev, dcérou Sofiou (6) a synom Markusom (13), si vraj výborne rozumie, veď roky žijú v spoločnej domácnosti, a tak sa podieľa na ich výchove.

Dieťa na ceste?

Z dobre informovaného zdroja sme sa však dozvedeli, že túžba čerstvých manželov po spoločnom potomkovi sa vyplnila a Linda je vraj tehotná. Chrenovci neradi medializujú svoje súkromie, takže tanečníkova žena sa napokon pre Šarm vyjadrila len stručne. „Nevidím dôvod riešiť cez médiá svoje súkromie, dokonca až intímne záležitosti. No informácia o mojom tehotenstve nie je pravdivá,“ vysvetlila Linda Chrenová. Uvidíme o pár mesiacov či – možno z poverčivosti – nezahmlieva...