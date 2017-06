Budúca nevesta Danica Kleinová: Prezradila detaily svadby

Keď Danicu požiadal o ruku jej priateľ v tolkšou Mariana Lechana, bol to pre všetkých prítomných doslova šok. Budúca nevesta sa z toho však rýchlo spamätala a už začala uvažovať, ako si svoj veľký deň užije.

Kleinová oslavovala narodeniny: Takto si užila svoj veľký deň

Po Adele a Viktorovi tu máme ďalšie verejné zásnuby: Ktorá známa markizáčka povedala "áno" pred zrakmi ľudí?

Sväťo Malachovský a Petra Molnárová kúpili dom neďaleko Bratislavy: Tu si založia rodinu!

Na svadbe Vinczeovcov nehviezdila len nevesta! Títo hostia sa poriadne vyštafírovali!

Ste pozvaná na svadbu? Toto sú podľa Kimličku najčastejšie kozmetické a módne prešľapy ktorým sa treba vyvarovať

​Utajené zábery: POZRITE SA, ako to vyzeralo na SVADBE Rozborila a Novotnej

Celebritné Slovenky v bielom: Tromfla ich Adela svojimi svadobnými šatami?

„Svadba bude do roka a do dňa. Tento svoj veľký deň chceme prežiť v mimoriadne úzkom kruhu našich rodín vrátane psíka a aby sme to prežili v pokoji a v pohode vzhľadom na to, že už máme starších rodičov,“ prezradila na webe markiza.sk Danica, ktorá sa na svoj veľký deň veľmi teší.

Čudná svadba Pippy Middleton: Toto by ste od kráľovských boháčov nečakali

Expertka na manželstvo? Adela Banášová by sa (možno) rozhodla inak, nebyť TEJTO ženy

Outfitové chuťovky zo svadby Pippy Middleton: Niektorí hostia majú zvláštny zmysel pre humor