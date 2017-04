Bývalá reportérka Lemesányiová po roku konečne pozná svoj trest: Ako pyká za nehodu!

Ešte v júni minulého roka bola Lemesányiová ako na ihlách. Hoci od nehody, pri ktorej dostala šmyk, s autom zletela mimo cesty a zadržali jej vodičák, vtedy prešlo už pol roka, stále nevedela, aký verdikt za jej nerozvážnosť padne.

„Celé je to o tom, že prokuratúra na mňa evidentne používa úplne iný meter ako na kohokoľvek iného,“ povedala nám vtedy exreportérka, ktorá nechápala, prečo do prípadu privolali aj súdneho znalca.Ten podľa jej slov totiž nemal čo skúmať, keďže sa neskôr priznala a potom už ani nezatĺkala zostatkový alkohol, ktorý jej namerali. Rok od nehody si však môže vydýchnuť.

Čítajte viac Tehotná Balúchová dostala Kollára na domácu stravu. Teraz vyvára aj jeho deťom

„Je to ukončené. Chvalabohu. Zaplatila som a idem od nového roka ďalej. Silvester bol úžasný. S rodinou. Vraciame sa do Košíc s tým, že začíname odznova. Prevrátený list. Všetko zlé je za mnou,“ prezradila nám Lemesányiová, ktorá si však výšku pokuty putujúcej štátu nechala pre seba. „Bolo treba zaplatiť veľa. Viac než môj mesačný plat. No najpodstatnejší bol morálny trest,“ povedala na záver Anna, ktorá už len dodala, že ju mrzí, že to zatriaslo aj jej rodinou. „Právoplatné rozhodnutie Okresného súdu Košice – okolie: Menovanej bol uložený peňažný trest vo výške 800Eur a trest zákazu činnosti viesť motorové vozidlá na dobu 14 mesiacov, ktorý vykonáva," povedala nám hovorkyňa Krajského súdu v Košiciach Marcela Gálová.