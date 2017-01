Bývalá superstaristka: Tomuto neuveríte, ktorý hviezdny svetoznámy športovec ju balil!

Spomínaš si ešte na deň, keď si prvýkrát vycestovala do USA?

Úplne prvýkrát som do USA cestovala s mojím ocinom, pretože som ešte nemala ani 18. Bola som tam približne 2 týždne a nahrala okolo 7 pesničiek. Po niekoľkých mesiacoch som do USA išla opäť, teraz už sama a na 3 mesiace. Vtedy som sa bála. Ani nie cesty, ale skôr jazyka, ako to všetko sama zvládnem, ako vydržím bez rodiny a podobne. Ale po pár dňoch, keď som sa trochu oťukala a zvykla si na nové prostredie, už to bolo lepšie.

Čo ti v Amerike najviac chýba?

Najviac určite rodina! Som veľmi rodinne založený typ. Nikdy som nechodila do táborov ani preč na dlhší čas s kamarátmi. Vždy mi totiž bolo najlepšie práve doma s mojou rodinou. Tiež mi veľmi chýba domáca kuchyňa... V USA sú samé polotovary, človek len zriedka vidí, žeby sa doma varilo tak často ako tu na Slovensku. Z jedál mi najviac chýba mamina nedeľná kuracia polievka. Vždy ju pijem na litre, keď prídem domov (úsmev). Tam si ju tiež občas spravím, ale bez maminy to nie je ono...

Veľa ľudí si všimlo, že od čias SuperStar si výraznejšie schudla... Ako sa ti to podarilo?

Schudla som sčasti cielene a sčasti pre zdravie. Od malička som mávala silné bolesti hlavy, migrény, bolesti žalúdka, no nikdy mi neprišli na to, prečo ich vlastne mám. Až som približne pred 3 rokmi išla k imunoalergologičke a zistili mi histamínovú intoleranciu. Tým som úplne vylúčila niektoré potraviny, najmä múku, kvasnice a čokoládu. Teda žiadne pečivo, cestoviny ani sladkosti.

Tak to máš určite aj špeciálne upravený jedálniček.

Jem veľa ovocia, šalátov, jogurtov, tvarohy, veľa jabĺk, jahôd, brusníc. V podstate to, čo bezhistamínová diéta povoľuje. Okrem toho veľmi rada behám, rada si zacvičím na stacionárnom bicykli, milujem prechádzky.

Zrejme fastfoody v USA obchádzaš. Varíš si?

Fastfoody som obchádzala vždy, aj predtým, než mi diagnostikovali HIT. Som skôr zástancom zdravšej stravy. V USA sa stravujem buď doma, alebo v reštauráciách, podľa toho, kde som, čo mám v pláne. Milujem varenie, pečenie, takže občas si aj sama navarím. Keď som doma, velenie v kuchyni preberám ja (úsmev).

Aké máš plány v roku 2017?

V prvom rade ma čaká dokončenie a vydanie albumu „My Time To Shine“, na ktorý sa veľmi teším! Podieľala som sa na ňom nielen autorsky, ale aj produkčne. V decembri sme vydali prvý singel zo spomenutého pripravovaného albumu. Singel sa volá „When Love‘s All Gone“ a zatiaľ má naozaj veľký úspech.

Teším sa, že sa páči aj slovenským fanúšikom! Keď som pieseň písala, myslela som najmä na nich, pretože toto je presne ten typ piesní, pre ktorý ma Slováci poznajú. Ich pekné a povzbudivé slová mi naozaj dodali veľa energie!

Čo ti dal život v USA?

Tých posledných pár rokov v USA mi dalo naozaj veľa, najmä čo sa týka kariérneho rastu. Píšem piesne, našla som štýl a smer, ktorým sa chcem uberať. Viem povedať presne, čo chcem. Priučila som sa mnohému v šoubiznise. A to všetko najmä vďaka môjmu manažérovi Rayovi, ktorý zo mňa nechce mať len „stroj na peniaze“ ako väčšina ľudí, ale svojho rovnocenného partnera, biznis ženu (úsmev).

Čo sa súkromia týka, tento rok v júni budem mať štátnicu na VŠM v Bratislave, takže dokončujem diplomovku a pomaly sa začínam na ňu učiť. Tento rok toho budem musieť stihnúť veľa, ale ja sa na to veľmi teším! Som aktívny človek, ktorý nemusí nudu!

Plánuješ sa do Ameriky natrvalo presťahovať či si tam časom založiť aj vlastnú rodinu?

Na túto otázku odpovedám pravidelne (úsmev). Človek mieni, Pánboh mení. Nič nesilím. Čo sa má stať, sa stane. Mojím snom je, samozrejme, presadiť sa aj za veľkou mlákou a robiť to, čo milujem a čo ma napĺňa. Túžim prinášať ľuďom radosť svojou hudbou, svojím spevom, túžim zdieľať s ľuďmi talent, ktorý som dostala od Boha.

Tvrdo na tom pracujem a snažím sa zo seba vydávať vždy maximum. Samozrejme, som žena a túžim aj po rodine, manželstve, deťoch. Kedy a kde sa to však stane, to vie zatiaľ asi len Pánboh...

Takže zatiaľ žiadna láska?

Vzťah nemám a ani som v USA nemala. Mám dosť nabitý program, takže keď aj niekam idem, tak idem pracovne. Vzťahu sa nebránim, ale ani netlačím na pílu. Stane sa to vtedy, keď bude na to ten správny čas...

Muži v Amerike sú oveľa prívetivejší než Slováci. Blondínka v USA je nebezpečná kombinácia. Musíš mať veľa nápadníkov.

Určite sa nájdu takí, ktorí pokukujú, ale keď som v práci, tak sa jej venujem na 120 %, takže nemám príliš čas riešiť nápadníkov v USA (úsmev). Ľudia sú tam naozaj milí a milo ma prijali, za čo som im naozaj vďačná.

Nepokukovala po tebe niektorá zo známejších osobností?

Raz, keď som bola na párty s Lewisom Hamiltonom, manažér mi celý čas tvrdil, že po mne pokukuje, ale pravosť tohto tvrdenia naozaj neviem potvrdiť ani vyvrátiť, ja som si to nejako nevšímala, bola som šťastná z toho, že som sa s ním mohla odfotiť (úsmev). Je to môj obľúbený F1 jazdec už roky!

Aké sú tvoje kariérne ciele?

Ako som už povedala, chcela by som preraziť v USA a zdieľať s ľuďmi to, čo som dostala od Boha, a to je môj talent. Chcem ľuďom rozdávať radosť, chcem, aby pri mojom vystúpení zabudli na svoje problémy, chcem ich preniesť do iného sveta. Chcem svojou hudbou a vystupovaním zmeniť svet k lepšiemu a dokázať, že preraziť sa dá aj bez toho, aby som sa vyzliekla donaha a vyspala sa s polovicou nahrávacej spoločnosti. Chcem byť dobrým vzorom pre mladých ľudí.

Jazyková bariéra zrejme u teba neexistuje... Máš totiž perfektnú angličtinu, čo počuť z nejedného videa na tvojej fanpage... Prezradíš nejaký grif pre ľudí, ktorí sa nemôžu tzv. rozrozprávať?