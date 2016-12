Bývalé kolegyne Puškárová a Ďurianová: Nevraživosť medzi nimi stále pretrváva!

Marianna Ďurianová patrila svojho času nepochybne medzi najväčšie hviezdy Markízy. V roku 2012 odišla na materskú dovolenku a všetci v televízii dúfali, že ich najobľúbenejšia tvár sa čím skôr vráti. Tak sa aj stalo. Po viac ako roku zasadla naspäť do moderátorského kresla, no s podmienkou, že bude pracovať iba cez víkendy. V januári však prišiel šok, keď oznámila, že odchádza do JOJ-ky, kde jej ponúkli moderovať denný magazín.

To, že nakoniec ostala s dlhým nosom, vedia dnes už všetci. Nad rozhodnutím vzdať sa tzv. dream jobu v Markíze však mnohí krútili hlavou a vôbec nechápali jej rozhodnutie. Viacerí hovorili o tom, že u konkurencie jej ponúkli oveľa vyšší plat, no Ďurianová tvrdila, že sa chcela jednoducho posunúť ďalej. Po chodbách sa však šuškalo niečo celkom iné.

,,V Záhorskej nebolo žiadnym tajomstvom, že Zlatica Mariannu dosť nemusela. A nielen ona. Rovnako na tom bola aj Maťa Šimkovičová. Ďurianová predsa len patrila medzi najväčšie hviezdy, a keď sa vrátila z materskej a nahradila Šimkovičovú, napätie medzi ňou a Zlaticou iba vyvrcholilo. Marianna sa v tom kolektíve cítila dosť zle a možno aj to spôsobilo, že kývla na ponuku bývalého generálneho Jojky Františka Borovského,“ prezradil nám dobre informovaný zdroj z televízie.

A zdá sa, že nevraživosť medzi nimi nevymizla ani odstupom času. Keď sme sa Zlatky opýtali, čo hovorí na to, že by ju po odchode na materskú mala nahradiť práve Marianna a či sa teší na jej návrat, reagovala čudne. ,,K týmto veciam sa ja vôbec nebudem vyjadrovať, to sú personálne veci. Pokojne zavolajte na náš marketing alebo niekomu,“ reagovala naozaj čudne Puškárová.

Zaujímavosťou však je, že jej druhý kolega, s ktorým Marianna tvorila moderátorskú dvojicu, nás už na marketing neodvolal. ,,Áno, potešil by som sa, ale jedným dychom dodávam, že veľmi dobre sa mi robí s Máriou Pietrovou,“ reagoval úplne inak Jaro Zápala.