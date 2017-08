Bývalí manželia Martin Šmahel a Miriam Kalisová sa stretli na tej istej párty a už nastal konflikt: Hádka kvôli dcére!

Vzťah bývalých zaľúbencov vyzeral spočiatku idylicky. Po svadbe sa im narodila dcérka Mia a všetko vyzeralo, že sa zaradia k najkrajším párom nášho šoubiznisu. Žiaľ, aj do ich vzťahu sa dostala kríza, ktorú neprekonali. Svoj rozchod potvrdili koncom minulého roka a teraz v júni sa rozviedli. Martin sa tesne pred rozvodom začal objavovať v spoločnosti tmavovlásky Márie a vyzeralo to tak, že to začína byť vážne.

Sexicu totiž zoznámil s dcérkou a ona dokonca zverejnila na sociálnej sieti s malou Miou spoločnú fotku. To však nemala robiť. Kalisovú to poriadne rozzúrilo a Šmahel musel následne hasiť poriadny „prúser“. Fitnesák sa krátko nato so spomínanou kráskou prestal stretávať, a naopak, do nového vzťahu vhupla Miriam.

Tá už viac ako mesiac tvorí pár so športovcom Dušanom Pašekom ml. Napriek všetkým okolnostiam sa snažia bývalí manželia spolu vychádzať, a to hlavne pre Miu. Tú si pravidelne striedajú. V opatere Šmahela bol ich malý poklad aj tento štvrtok. V deň, keď Markíza usporiadala veľkú letnú párty. Na tú však napriek tomu Šmahel prišiel.

,,Bavím sa veľmi dobre, na ľadovej káve, lebo chodím autom na takéto akcie a inak sa ponáhľam za malou, verím, že aj keď je už pokročilá hodina, zastihnem ju ešte hore a uspím ju,“ prezradil nám fitnesák. Ten sa začal vzápätí výborne zabávať v spoločnosti známych tvárí a pôsobil, že v ten večer mu náladu rozhodne nikto nepokazí. No stalo sa niečo, s čím zrejme nerátal. Na párty okolo 21.00 dorazila aj Kalisová, ktorá na takéto akcie nikdy nezvykla chodiť.

Bez Pašeka, v spoločnosti dobrej kamarátky redaktorky Kiky Kövešovej. A keď tam zbadala svojho ex, ktorý sa mal v tom čase starať o ich dcéru, ostala poriadne šokovaná. „Keď bola Miuška menšia, tak som sa nezúčastňovala média párty, ale teraz ju stráži Martin... Ako som videla,“ ironicky poznamenala Kalisová, ktorá sa pozrela na exmanžela, ktorý sa kúsok od nej vynikajúco bavil a hneď si to s ním išla vysvetliť. Po rozhovore sa obaja usmievali, no či išlo o silené úsmevy alebo si to skutočne vysvetlili, vedia iba oni dvaja.