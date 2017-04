Bývalý kolega sa vyjadril na adresu zmiznutej superstaristky Schindlerovej: Čo sa s ňou stalo?

Martina Schindlerová sa síce prvou slovenskou SuperStar nestala, no v povedomí verejnosti zostala ešte pomerne dlho. Najmladšia účastníčka speváckej súťaže s obrovským hlasom totiž krátko po jej skončení začala chodiť s Braňom Záhradníkom a pravidelne zapĺňala titulky bulvárnych stránok. Zároveň stihla vydať dva albumy, no veľa vody nimi nenamútila a najviac slávy jej priniesla cover verzia piesne Je t'aime. Po neúspechu sólových albumov mladá umelkyňa ešte chvíľu vystupovala, no postupne sa myšlienky na spevácku kariéru vzdávala. Po rozchode s Braňom Záhradníkom v roku 2008 postupne začala upadať do zabudnutia.

O Schindlerovej sa začalo znova písať až o 4 roky neskôr. Po dlhej odmlke sa totiž červenovláska objavila s novým mužom po boku a zaokrúhleným bruškom. Martina sa v šiestom mesiaci tehotenstva vydala za vplyvného muža z bratislavských podnikateľských kruhov menom Kamil. Práve jemu už o tri mesiace neskôr porodila dcérku Martinku, neskôr ešte jedno dieťatko a opäť sa odmlčala. Detaily o jej živote nepoznajú ani jej bývalí kolegovia zo SuperStar. "Martina Schindlerová? O tej nikto nič nevie, ale vydala sa a myslím, že má dve deti. Viac neviem," povedal spevák Miro Jaroš, keď sme sa ho na Martinu pýtali.