Celkom iný, ako ho poznáme: Andrej Bičan odkryl EMME úplne novú tvár.

Sú dni, keď len ticho pozerá do prázdna, nie je schopný vyzliecť sa z pyžama a humor má za trest. Zabávač, ktorého miluje celé Slovensko, je totiž mimo kamier úplne iný, ako ho poznáme.

Chceli sme ho odfotiť tak, ako ho ešte nikto nevidel. Bez humoru a bez masky šaša, podčiarknuť v ňom Andreja zvodcu. A dozvedeli sme sa oveľa viac. Áno, býva aj smutný a možno je tak trochu pod papučou.

Chceme z teba na fotkách urobiť zvodcu. Čo hovoríš na to, že z teba bude sexsymbol?

Tak to rozhodne nie.

Počkaj, chceš povedať, že sa o teba nikdy ženy netrhali? Určite bolo obdobie, keď si musel cítiť, že si žiadaný..

Keď idem napríklad moderovať a pozriem sa cez plénum tých ľudí, hneď viem – tento človek ma má rád, tomuto som ukradnutý, tento ma nenávidí… A tak je to aj so ženami. Vidím, že táto sa chce so mnou určite odfotiť, keď dorozprávam, táto by ma chcela viac spoznať, táto ma v živote nepotrebuje. Ale nemám pocit, že by existovali fanúšičky, ktoré chcú uhnať Andreja Bičana. A keby aj, človek si ich vie hneď aj upratať.

Takže im nedovolíš dostať sa k tebe bližšie?

V prvom rade, som ženatý. Nemôžem dovoliť, aby sa ženy ku mne dostávali blízko. Keby som bol slobodný, možno by to vyzeralo inak. Ale to by aj tak znamenalo, že by som bol hneď zadaný. Asi hneď po prvom plese a minimálne do toho ďalšieho. Len neviem, či práve toto je spôsob života, akým by mal človek fungovať. Monogamia je predsa len prirodzenejšia.

A čo Andrej a móda? Dnes sme ťa trošku potrápili s módnymi trendmi…

Ja sa veľmi rád obliekam inak, ako to vidieť v televízii. Zbožňujem militaristické veci. Mám rád zelené svetre, kapsáčové nohavice, maskáčové záležitosti. Mám dokonca maskáčový oblek a keď je príležitosť, nosím ho rád.

Má tento militaristický štýl aj nejaký hlbší zmysel?

Prišlo to v mojom postpubertálnom veku, keď som mal svoj obľúbený zelený sveter s červeným vzorom a odvtedy sa nálada toho svetra nesie so mnou. Takže militaristické veci ako vojenské nohavice či ťažké topánky sú mojou srdcovkou. Navyše, dnes existuje veľa spôsobov, ako ich nosiť. Človek sa môže obliecť ako letec, pilot lietadla, námorník alebo ako výsadkár a ja som zaťažený na uniformy.

Si takto naladený aj v živote? Je Andrej Bičan veliteľ?

Nie. Ja som podpapučový typ a doma väčšinou nič nepresadím. Možno práve preto sa mi páči ten vojenský princíp, kde je jasné, kto je nadradený dôstojník a koho treba poslúchať. Doma som tiež vo vojenskom režime, ale tam som len obyčajný vojak. Tam sú nadradení úplne iní. Ale mňa baví aj plniť príkazy.

V čom sa cítiš sexi?

Myslím, že muž nehľadá priestor byť sexi. Veď sexi majú byť hlavne ženy…

O. k., tak v čom sa cítiš príťažlivo?

Nemám asi také veci, ani ich nevyhľadávam. Páčia sa mi skôr také tie „otrhance“, niečo s patinou. Oblečenie, ktoré vyzerá, že bolo nosené a má svoj príbeh. V tom sa cítim veľmi pohodlne a keď sa cítim komfortne, môžem nasadiť svoj šarm a osloviť cudziu ženu. Ale ak dobre počítam, už som to neurobil 20 rokov. Naposledy som to urobil s Editou, ktorá je dodnes moja manželka.

Takže si nepotrpíš ani na značky?

Nepotrpím. Pre mňa to musí byť niečo, čo má auru. A tá vzniká práve tým, že to už niekto dlhšie nosil. Napríklad dlhý vyťahaný sveter je presne to, čoho ma moja manželka po šiestich-siedmich rokoch zbavuje. Ak vidím, že tričko, v ktorom som prežil kopu zážitkov, končí zrazu ako handra na umývanie okien, to je vážne bolestivé.

Bojuješ s ňou? Myslím s manželkou?

Jasné. Ja už som toľkokrát vytiahol z koša veci, ktoré mali pre mňa oveľa väčšiu hodnotu ako nejaký nový dizajnérsky kúsok. Veď s tým tričkom som prežil toľko veľa krásneho, že keď si ho oblečiem a vidím sa v ňom, tak sa to krásne vracia. A nevie mi to nahradiť ani nová drahá košeľa. Našťastie, moja manželka už zistila, že ma má nechať na pokoji, lebo aj tak mám obľúbené tri či štyri kúsky, ktoré len točím dokola.

Do čoho si ochotný investovať najviac?

Nechápem, keď oblečenie stojí viac ako dovolenka alebo kus odevu viac ako napríklad tablet. To sa mi zdá rovnako nezmyselné, ako keď chlap míňa veľa peňazí na svoje oblečenie. Podľa mňa krása oblečenia nie je prejavená v peniazoch.

Takže koľko a za čo?

Topánky okolo päťdesiat eur, no dobre, možno by som za ne dal aj stovku. Džínsy? O tých ani neviem, koľko stoja. Ak sú drahšie, potom od nich očakávam aj kvalitu. Všetci ťa vnímajú ako zabávača, večne vtipného šaša.

Vieš sa vôbec z tohto statusu vypnúť?

Dosť často sa mi stáva, že som doma celé dni v pyžame a len tak ticho mlčím. Milujem, keď môžem len tak sedieť a pozerať „doblba“ alebo len hrať počítačovú hru a doslova sa vypnúť. Čo znamená, že nemám nahodenú bránicu, ktorú človek v mojej práci potrebuje. U mňa je každá jedna časť nejakej relácie beh na sto metrov, vlastne čosi ako vrcholový šport. Takže aj ja potrebujem regeneráciu.

Takže nedávaš humor do všetkých situácií?

Keď herec dohrá svoju rolu, v súkromí určite nie je tým, koho hrá. Ani pornoherec nechodí a nesúloží všade, kam príde. Keď je niečoho veľa, tak potom človek hľadá opak. A keď robím zábavu, potom úplne prirodzene chcem byť doma vážny a túžim robiť niečo, kde sa nemusím usmievať. Myslím, že tak to má nastavené väčšina ľudí, ktorí robia zábavu. Väčšinou sa o nich hovorí, že sú to smutní ľudia.

Ty si smutný človek?

Nie som smutný človek, veď mám deti, ktoré treba rozveseľovať. Doma netrpím depkami, ale ani nevyhľadávam zábavu. Vtedy úplne vypnem a aj päť hodín hrám nezmyselnú hru, kde kladivami zabíjam zombíkov.

Je pre mňa oddych, keď nemusím rozmýšľať v linajkách, ktoré sú dôležité v televízii. Že nerozmýšľam nad tým, ako zabaviť manželku a deti. Ale potom príde ten tretí deň, keď sa konečne z toho spoteného pyžama vyzlečiem a dostanem chuť rozveseliť aj moje deti. A urobím niečo, aby aj ony cítili, že život je celkom zábavný.

Ako sa udržiavaš vo forme?

Posledné obdobie som mal katastrofálne. Minulý rok som mal trénera, ktorý ma vedel perfektne „vystrieť“ a bol som fit, ale už pol roka ťahám takú pracovnú šnúru, že cvičeniu sa absolútne nestíham venovať. Naopak, stres liečim tým, že sa poriadne najem. Doprajem si veľa a to sa, samozrejme, prejavuje aj na váhe.

Takže Andrej Bičan sa asi nestravuje dvakrát zdravo – alebo?

Pri jedle mi ide o uspokojenie chuťových buniek, a to zdravé ma akosi neuspokojí. Ale ja sa cítim zdravý, takže už hľadám niečo, aby som bol aj šťastný, a na to je ideálne mastné aj vyprážané alebo fast foody. V poslednom čase sa odmieňam hlavne jedlom a ani nad tým nerozmýšľam.

Ale už si musím na to viac dávať pozor a keď sa ten pracovný kolotoč uvoľní, zase nabehnem do tréningového programu. A začnem sa o seba viac starať. Predsa len, som muž po štyridsiatke.

autor: EMMA/ Monika BLAHOVÁ