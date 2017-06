Čerstvo rozvedený Martin Šmahel hasí veľký prúser: U ex Kalisovej si žehlí poriadny problém!

Hoci sa Martin Šmahel po rozchode prezentoval ako slobodný muž, zdá sa, že to nebola celkom pravda. Už niekoľko mesiacov sa totiž stretáva s brunetkou Máriou, o ktorej síce hovorí, že nie je jeho priateľka, no všetko nasvedčuje niečo celkom iné. Presne deň pred rozvodom sa Šmahel romanticky prechádzal po bratislavskom Starom Meste v sprievode svojej novej známosti.

Pozval ju na zmrzlinu a dvojica pôsobila ako šťastný párik. Ešte predtým však Šmahel zverejnil na sociálnej sieti fotku s dcérkou Miou, s ktorou pózujú pri jej novom bicykli v športovom obchode, ktorý vlastnia rodičia Márie. Záber okamžite zdieľala aj samotná brunetka. Nebola to však jediná fotografia malej Mie, ktorá sa ocitla na Máriinom profile.

Pred istým časom zverejnila ich spoločný záber, kde obidve špúlia pery, a fotku navyše komentovala slovami: „Dnes som za ‚maminku‘ a užívam si to.“ A práve tieto slová rozčúlili Miinu skutočnú mamu Miriam Kalisovú. „Už mi to neprekáža, pretože sme si to vyjasnili,“ potvrdila nám moderátorka, ktorá priznala, že vzniknutú fotografiu sa snažila vysvetliť samotná Mária.

„Zavolala mi a ospravedlnila sa mi za to,“ dodala Miriam. V sobotu sme stretli Šmahela v Bešeňovej pri otváraní luxusného hotela, kde sa opäť ocitol v úlohe modela. A takto nám celú situáciu vysvetľoval.

„S malou bola na ihrisku, kde sa odfotili. Potom to zverejnila na internete, ale radšej sme to stiahli,“ reagoval Šmahel, ktorý však na akciu prišiel sám. „S Máriou sa poznáme nejakých 4 – 5 mesiacov, je to zlatá baba, nie je medzi nami nič viac,“ ozrejmil Martin. A ako teraz vychádza so svojou exmanželkou? „Situácia medzi nami sa úplne ustálila. Môžem povedať, že s Miriam sme celkom dobrí priatelia,“ dodal.