Čerstvo rozvedený Šmahel šokuje: Zverejnil svojej súkromné sms správy s exmanželkou Mirkou!

Moderátorka Miriam Kalisová je od utorka opäť slobodná žena. Informáciu o svojom rozvode spolu s exmanželom Martinom Šmahelom zverejnili prostredníctvom fotky spred súdu.

Obaja na rozvodové pojednávanie prišli v bielom a pôsobili vyrovnane, spokojne a hlavne s úsmevom na tvári. Je teda jasné, že sa nerozchádzajú v zlom. "Deň D. Pokoj a úsmev. Rozvodom život nekončí... Buďme k sebe dobrí a svet bude krajší. Nech má dieťa aj po rozvode dvoch super rodičov," napísal Šmahel pri fotografii, na ktorej pózuje s vysmiatou exmanželkou. To však nebolo všetko.

Najšokujúcejšie na celej veci je fakt, že chvíľu po rozvode Šmahel zverejnil na svojom konte na Facebooku sms správy, ktoré si exmanželia napísali. Počas obdobia, kedy sa ich vzťah pomaly rozpadal, sa obaja odmietali vyjadrovať na tému rozvod, no po samotnom rozvode Šmahel uverejnil svoje súkromné správy. "Robím, tak som nemohol skôr. Sorry. A dík za dnešok. A vlastne ďakujem za krásnych 8 rokov spoločného života a Miušku. Prajem si, aby to takto zostalo, čím myslím vzájomné vychádzanie," adresoval Martin svojej ex Mirke. Oba čas však ukáže, či im spomínaný dobrý vzťah a vzájomné vychádzanie naozaj vydrží.