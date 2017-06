Čerstvý ženáč Viktor Vincze len krátko po svadbe šokuje: Adela je úplne iná!

Naša najúspešnejšia moderátorka Adela Vinczeová konečne našla životné šťastie, keď na septembrovej svadbe svojho najlepšieho kamaráta Mateja Sajfu Cifru (37) padla do oka svojmu kolegovi z brandže Viktorovi Vinczemu.

Ich vzťah šokoval azda každého a nikto mu neveril, najmä pre vekový rozdiel, aký medzi nimi je. Viktor je totiž od Adely mladší až o 10 rokov. Dvojica krátko nato začala spolu aj bývať. Ďalší šok prišiel vo februári, keď Vincze presne na Valentína svoju partnerku požiadal o ruku pred celým národom v markizáckom Teleráne.

Svoj vzťah následne spečatili pred oltárom, keď si presne deväť mesiacov od ich prvého rande sľúbili lásku a vernosť až za hrob. Ľudia poznajú Adelu ako ostrieľanú moderátorku, ktorá je vtipná, pohotová a vie sa vynájsť v každej situácii. Doma je však úplne iná. V rozhovore, ktorý obaja nedávno poskytli Rádiu Slovensko v relácii Nočná pyramída, Vincze prezradil, čo mnohí možno vôbec netušili.

„Ja mám na Adelu dva highlighty. Jeden je, že je absolútne láskavá v dobrom zmysle slova. Že tak ako veľmi pohotovo a dravo vyzerá na obrazovke alebo v rádiu, v domácnosti sa vie premeniť až na také polodieťa, s ktorým sa dá láskať,“ poodhalil známy markizák pred poslucháčmi, aká je v skutočnosti Adela.

„Druhá vec je, že mi bezhranične dôveruje. Viem aj zo svojej skúsenosti, že to nie je samozrejmosť, je to niečo, čo sa dnes už nedeje úplne bežne,“ dodal Vincze, ktorý nedá na svoju manželku dopustiť. A nezaostávala za ním ani samotná Adela.

„Ja si na Viktorovi vážim jeho otvorenosť, priamosť a zdravé sebavedomie a radosť, pretože robí všetko s radosťou a to je jednoducho veľmi úľavové, dáva mi to energiu, nie berie,“ prezradila na záver Vinczeová a dodala, že by takto mohli o sebe hovoriť ešte dlhé hodiny.