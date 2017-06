Čerstvý ženáč Viktor Vincze: Na medové týždne hneď po sobáši zabudnite! Aha, kde skončil dva dni po svadbe!

Moderátorská a už aj manželská dvojica Adela Vinczeová (36) a Viktor Vincze (26) majú svoj veľký deň úspešne za sebou. Svadba v luxusnom kaštieli v Tomášove za účasti stovky pozvaných hostí trvala do skorých ranných hodín. Napriek tomu si to už po dvoch dňoch namieril čerstvý ženáč do práce.