Česká diva Helena Vondráčková zažila minúty plné hrôzy a strachu: Prečo sa pomaly lúčila už so životom?

Helena Vondráčková v sobotu roztancovala všetkých návštevníkov markizáckej akcie. Aby vystúpenie stihla, musela si zaobstarať súkromné lietadlo. V piatok sa totiž zúčastnila na výstave českých rozprávkových legiend, ktorá sa konala v Sasku.

Helena tam mala večer aj vystúpenie, po ktorom v sobotu ráno odišla do Karlových Varov, z ktorých sa mala súkromným lietadlom presunúť do Bratislavy na DOD.

„Už keď sme dorazili do Varov, začala sa hrozná búrka. Lialo, blýskalo sa a nebolo vidno ani na krok. Hodinu sme čakali, že to prejde, no keď búrka neprestávala, museli sme odletieť, aby sme to všetko stihli. Na ten let však nikdy nezabudnem. Veľmi som sa bála a o to viac, že som bola nevyspaná, unavená a ešte sa nám stalo aj toto,“ prezradila nám Vondráčková, ktorá napriek tomu na pódiu odviedla skvelý výkon. Po akcii ju už čakalo auto a vyrážala na ďalší koncert do Poľska.