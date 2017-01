Česká modelka o odporných praktikách v zákulisí: V 15-ke mi tlačil penis na...!

Počas modelingových čias Pavlíny Pořízkovej bolo sexuálne obťažovanie na dennom poriadku. „Nikde na svete nie je viac obťažovania ako v módnom biznise. Iba sa tomu v 80. rokoch nehovorilo sexuálne obťažovanie, brala som to jednoducho tak, že muži sú hajzli,“ povedala česká modelka pre české MF Dnes.

Odporných chlapov svetovo uznávaná modelka stretla až príliš. Jej kariéra bola vraj založená na tom, že muži boli jednoducho odporní. „Obťažovali ma, snažili sa ma dotýkať. Bolo to denne a už mi to ani nestálo za pozornosť. Pamätám si na jedného fotografa, s ktorým som pracovala prvýkrát, keď som mala len 15. Prišiel, rozopol si nohavice a položil mi penis na rameno. To bolo asi namiesto pozdravu. Jednali s nami ako s kusmi mäsa,“ prezradila Pořízková, ktorá si toho musela vytrpieť viac než dosť.