Česká princezná Lada doplatila na svoju závislosť: Postihol ju príšerný osud!

Pred niekoľkými rokmi herečka absolvovala operáciu chrbtice a teraz sa stala takmer nepohyblivou, keď sa bolesti znova ozvali. Napriek problémom sa svojej závislosti nevzdala. Tesne pred Vianocami si išla zapáliť, väčšinou ju sprevádzal kamarát, no tentokrát nebol doma, a risk sa nevyplatil. „Keby som išiel s ňou, tak by sa jej to nestalo. Pred domom spadla a hneď sa išlo do nemocnice," povedal denníku Aha! Ivo Niederle.

Hoci operácia dopadla dobre, Kyselková dodnes nie je mobilná. „Chodím sa ňou každý deň. Asi tak trikrát počas tej návštevy s ňou idem na vozíku na dvor, aby si mohla zapáliť," povedal ďalej. V nemocnici s ňou trávi zakaždým tri až päť hodín. Ako sám priznal, rozprávajú sa a občas jej prinesie niečo dobré pod zub, no herečka je len veľmi málo. Dobrou správou však je, že Kyselková sa v týchto dňoch učí pohybovať s chodítkom. „ Budem tu hospitalizovaná minimálne ešte mesiac," odkázala Aha! herečka.