Českú hviezdu skolila choroba: Odrazu ruší všetky kšefty!

Podľa informácií českého Blesku sa problémy začali minulý týždeň a všetky kšefty museli ísť bokom. Jiřina Bohdalová neprišla ani na nedeľný koncert Heleny Vondráčkovej v Lucerne. „Jiřinka je chorá, takže neprišla. Ale som tu s jej dcérou a vnukom,“ vysvetľoval Bohdalovej priateľ slovenský miliardár Ľubomír Focko.

Samotná umelkyňa však na otázky novinárov nereagovala. Podľa všetkého sa napriek zápalu priedušiek chcela vrátiť do divadla. Hoci ju podobné problémy potrápia niekoľkokrát do roka, herečka vždy spraví všetko pre to, aby čím skôr opäť pracovala.