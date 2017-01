Český spevák bonzuje na kolegov: Ktoré hviezdy patria k mafii?

Spevák sa venuje hudbe už od piatich rokov. „Začal som hrať na husliach, potom na klavíri, trumpete,“ spustil svoje rozprávanie Koller, ktorý už krátko nato spieval v profesionálnom zbore. A aby toho nebolo málo, k hudobným nástrojom časom pridal aj gitaru či bubny.

„Hudba je proces. Keď vás to baví, tak vás to nepustí,“ zhodnotil David, ktorý na otázku, či ho počas rozbehu kariéry stretli aj nejaké komplikácie, odpovedal naozaj svojsky. „Komplikácie som mal vždy iba s debilmi.“ Všetky nepríjemnosti sa mu napokon podarilo preskákať a teraz bez problémov vypredáva koncerty. Netají sa však tým, že vtedy to mali kapely ťažšie, keď chceli preraziť.

„Každá doba mala niečo. Vtedy ste nemohli spievať texty, ktoré ste chceli. Čokoľvek bolo posudzované nejakými komisiami plnými dementných komunistov. Keď ste mali novú kapelu, tak ste nemohli nahrávať, pretože všetko mal Franta Janeček s Michalom Davidom alebo partia okolo Karla Gotta. Bolo pár takých, nie úplné mafie, ale tak trochu áno. Hudobné mafie. Takže sa cez to nedalo dostať,“ posťažoval sa Koller, ktorý ďalej dodal, že keď chcel niečo nahrať, schvaľovali mu to aj tri roky, kým dostal povolenie. A ani s cestovaním to nemali jednoduché. Vybehli si maximálne tak do Budapešti či Sofie, a tým sa to podľa jeho slov skončilo.

Daň za slávu

Ako je už dnes zrejmé, Kollerovi sa jeho úspech darí stále držať. Na rozruch okolo seba a na to, že ho ľudia spoznávajú, si už zvykol. Niekedy mu ten záujem prekáža a niekedy nie. Žiaľ, spolu so slávou kráča ruka v ruke aj nejaká daň. V tomto prípade neodbytná fanúšička.

„Keď vám niekto zvoní celú noc na zvonček, vy ste zadaný, a ten človek vás prenasleduje, tak to je nepríjemné. Vtedy ešte neboli paragrafy na to, keď vás niekto takto sleduje. Jediné, čo som mohol robiť, tak som o tom napísal „nas*anú“ pesničku, napríklad Na mně zapomeň,“ prezradil nám Koller, ktorý síce spomínanú ženu vyviedol z baraka osobne von, no tak či tak zostala vonku stáť.