Čo kúpiť milionárovi na Vianoce? Takto to vyriešila Mendrejová!

Slavomír má peňazí doslova na rozdávanie, kúpiť si môže, čo si zaumieni, a preto vybrať mu darček je priam nadľudský výkon. Svoje o tom vie aj jeho krásna partnerka. Denisa sa preto rozhodla zaujať inú taktiku.

Mendrejová sa na sviatky veľmi teší. Postupne chystala výzdobu a asistovala jej aj dcérka, s ktorou vypekala koláčiky. Prezenty však dokupovala ešte pár dní pred Štedrým dňom. Čo vybrala pre svojho bohatého snúbenca? „Darček nemôžem prezradiť, pretože o tom sú Vianoce, aby bol naozaj prekvapený, že čo si pod tým stromčekom nájde, ale sú to také veľmi príjemné bežné veci," povedala tajnostkársky Denisa, ktorá však naznačila, že nepôjde o nič mimoriadne veľkolepé. Prečo?

Ako misska ďalej priznala, spolu so snúbencom sa obdarúvajú priebežne po celý rok. „Kedysi tie Vianoce boli skôr o inom. Tí ľudia naozaj nemali toľko prostriedkov na to, takže na tie Vianoce si našetrili, ale v dnešnej dobe si človek čosi kúpi aj cez ten rok, takže tie Vianoce nejak neexponujeme do nejakých horibilných súm. Je to skôr o tých deťoch. O tej rodine a aby sme sa všetci stretli pri stole. Aby bolo navarené, napečené. Vnímame to tak inak," vysvetľovala bývalá misska, ktorú už ako každý rok čakajú sviatky na Slovensku. Do zahraničia sa totiž veľmi nehrnú.