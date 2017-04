VIDEO Čo má Opatovský spoločné s Ľubicou Čekovskou? Známy spevák odpovedal ONLINE!

Robo, kedy budeš koncertovať najbližšie? Moja sestra ťa zbožňuje!!!! :) odpoveď: Najblizsie som tento stvrtok v Bratislave. V piatok som v Stiavnici a v sobotu v Piestanoch. Viac informacii najdete na mojej stranke. Pozdravuj sestru :)

Pinďo, akú hudbu rád počúvaš? odpoveď: Pindo: Ahojte. Mam rad R&B, jazz, blues a Roba Opatovskeho-Vianocne dueta :) Clovek si musi vsetkym prejst.

Ahojte! Chcela by som sa opytat Pinda, kde prisiel na takyto napad a ako sa mu s Robom spolupracovalo. Vdaka..pozdravujem vas vsetkych! odpoveď: Pindo: Inspiraciou bola Marika Koňařová, ktoru registrujem od roku 2010 z Talentu. A potom po rozhovore s Lubicou a Robom ma osvietilo a vedel som, ze toto je cesta. Spolupraca bola uzasna.

Dobry den Robko, velmi vam fandim, vasa hudba je pre mna doslova liekom. Ako sa vam dari v sukromnom zivote? Druhe dieta neplanujete? Pekny den este prajem... odpoveď: Dakujem za mile slova...tesim sa, ze sa Vam moja hudba paci,Budem rad ked sa stretneme nazivo na mojom unplugged tour...najblizsie sme BA, Banska Stiavnica a Piestany.Ak Pan Boh da, budeme zdravi, urcite pride aj dalsie dieta...ak nie, som stastny, ze hanka je zdrava, uzasna, talentovana...kazdy den dakujem Bohu za tento DAR!!!

Ahoj Robo, preco prave animovany klip? odpoveď: Odpoveda Pindo: Pretoze standardnych klipov je vela, tento song aj s klipom,sme chceli posunut dalej, do vysse, umeleckej roviny...nadcasovost je to prave slovo!!!

Fender alebo Gibson? Alebo aká obľúbena gitara a prečo? :D odpoveď: Tak ako to spievam v skladbe SEN...Pacia sa mi obe krasky...vyber vsak nebude lahky!!! :-) Tazko vybrat, ale ja som klasicky gitarista, takze GODIN..pozdravujem!!!

Ahoj Marika, aký vplyv má tvoja umelecká činnosť na tvoj súkromný život? Máš priateľa? odpoveď: Odpoveda MARIKA: moje prace me bavi, takze ma na me velmi pozitivni vliv, ale pritele nyni nemam :)

Chcela by som sa Robka spytat, ci pracuje aj s hlasovym pedagogom, ci si specialne chrani hlasivky, ako sa a ci sa pred koncertom rozospevuje? Dakujem odpoveď: Ano, o svoj hlas sa staram, pravidelne cvicim aj pod drobnohladom :) mojho vokalneho pedagoga. Je to uzasna Darinka Tothova. Za pol roka som sa naucil vela veci, ak kondicne vramci mojho spievania na koncertoch... Prave som na turne, pridi vypocut vysledok jej prace :) Koncerty na ww.roboopatovsky.com

Je niečo čo ľutujete vo svojom živote? odpoveď: Nic nelutujem. Aj neuspech je uspechom, lebo nas tlaci dopredu.

Ahoj Marika, ako si sa vlastne dostala k piesočnej animácii? Čo ťa doviedlo ku kresleniu do piesku? odpoveď: Inspirovala jsem se ze zahranici a protoze jsem od malicka rada kreslila, pisecna animace me okamzite zaujala a zacala jsem sama s kreslenim do pisku

Dobrý deň máte aj hlasového kaucha ktorý sa Vám stará o hlas? odpoveď: Robo: Ano, mam, mam hlasoveho pedagoga. Je nim Darina Tóthová, uzasne sa s nim spolupracuje, ma obrovský dar na "tretie oko". Fantasticky ma nasmerovava, odkedy k nej chodim, mam aj vacsi rozsah, dokazem dlhsie spievat, na druhy den po koncerte nie som zachripnuty, proste nieco uzasne.

Velmi pekne vam dakujem za otazky, tesim sa na vas na mojom koncertnom turne, ktore odstartovalo minuly tyzden na vychode. Pozrite si aj nasu novu spolupracu s Lubicou Cekovskou a Marikou Konarovou. Nech sa vam vsetkym dari a nech ste vsetci zdraví. Robo, Marika a Pindo.

Ahoj Robo :) V čom je pre teba iná spolupráca so ženou? odpoveď: Zeny su velmi kreativne stvorenia, vzdy je pre mna zazitok, spolupracovat ci uz s autorkou hudby ako je Lubica Cekovska. Pripadne s Marikou Konarovou, ktora je uzasna vo svojej piesocnej animacii. Velmi sa tesim na buduce spoluprace s dalsimi zenami, napriklad s mojou PR manazerkou Norou Krchnakovou... :)

Slečno Mariko, co ve Vás vyvolává Robova skladba? odpoveď: presne to co se objevuje v klipu - ze i kdyz si clovekmusi projit i tezkymi zivotnimi cestami, nejdulezitejsije verit v lasku a mit blizko sebe rodinu

Ahoj Marika! Chcela by som sa opýtať, ako dlho trvá príprava piesočnej animácie, spracovanie motívu a koľkokrát si musíš celý príbeh natrénovať, aby to bolo tip-top? odpoveď: Marika: kazda spoluprace je individualni, nekdy prichazeji napady hned a dokazu animaci pripravit treba za tyden, nekdy je potreba vice casu abych si mohla svou predstavu lepe promyslet, samotne kresleni je uz o zkusenostech, ktere jsem ziskala

V čem se liší tvorba klipu k písni od běžné animace? odpoveď: Otazka pre Mariku, ktora sedi hned vedla mna...spoluprace na klipu byla odlisna tim, ze pisen byla pro me velmi inspirativni a oproti klasickym animacim se mi tvorila prirozene a s lehkosti

Ešte jedna otázka Robčo, Máš ešte nejaký nesplnený sen? Lebo spln mesiaca nie je každý deň.. odpoveď: Mojim snom je natocit cely album so symfonickym orchestrom, na styl prave skladby Clovek si musi vsetkym prejst. Budem stastny, ak sa mi podari znova nadviazat spolupracu s Lubicou Cekovskou. A ked budem uplne stary, viem si predstavit spolupracu s Big Bandom, ak mam uplne snivat, chcel by som mat svoj vlastny Big Band Michael Buble.

Ahoj Robo!!! Píšem ti ja, vieš kto. Tvoja najsaverna verná. Ako a hlavne čo ťa tak ovplyvnilo k narodeniu tejto úžasnej piesne? A prečo práve Ľubica? To by ma tiež zaujímalo. Ten kto ťa pozná, vie čím všetkým si si prešiel ty...Ja...My.. Je to o nás. odpoveď: Deni, moja fanusicka...v kosickom JAZZE v prvej rade :-)...dakujem za podporu.Skladba sa rodila velmi lahko, akurat som vedel, ze musim na naspievanie "Cloveka" hudobne, emocne dorast...Pozdravujem Ta!!!

.... kedy, ako a za akých podmienok si zistil, že to medzi Tebou a Lubicou v muzikálom svete harmonickomelodicky zaiskrilo?? odpoveď: Od prvej chvile ako som si vypocul Lubicine aranzmany som vedel, ze Lubica je hudobny genius!!!Pred 8 rokmi sme zacali spolupracu v projekte Kristalove kridlo so synfonickym orchestrom prave na skladbe Clovek si musi vsetkym prejst...Od Lubice som sa vela naucil, Tesim sa na nase spolocne koncerty s orchestrom...drz palec, si urcite muzikant!!! :-)

Bol si niekedy v sexshope? odpoveď: Jasne ze som bol...:-)

Nežiarli tvoja manželka na Ľubicu Čekovskú? Vieš dnes sa to v tom showbiznise melie poriadne. odpoveď: Neziarli...moja zena Katka je velmi tolerantna.Lubica je nasa priatelka, mame sa radi, obdivujem ju ako autorku, umelkynu.Pred par rokmi sme boli dokonca na dovolenke...tolko zabavy som uz davno nezazil.Lubica je velmi vtipna...tesim sa na nasu dalsiu hudobnu spolupracu!!!

Pán Opatovský chcela by som vedieť,aký máte názor na reality show typu Farma. Išli by ste napríklad do celebritnej verzie tejto show? odpoveď: Farma nie je moj oblubeny format...ani do celebritnej verzie by ma nikto neukecal.V noci bud koncertujem, tvorim, popripade sa venujem mojej zene...:-)

Čau Robo natočil by si porno ak by si mal garanciu že sa o tom nikto nedozvie a zaplatili by ty milióny eur? odpoveď: Nie...dnes uz nikto nic negarantuje. :-) Uz som 45 rocny panko, nevyzleciem sa ani pre lekarom!!! Slova klasika...

Aký máš názor na zlatokopky? odpoveď: Dobra zlatokopka dokaze za rok vykopat velke bohatstvo...vela vela zlata!!! :-) Aj zeny si musia vsetkym prejst!!!