Čudné správanie čerstvého ženáča Viktora Vinczeho! Najprv verejné zásnuby a teraz mu skutočne prekážalo TOTO?

Adela s Viktorom majú za sebou svoj veľký deň. Áno si povedali v piatok v kostolíku vo Svätom Jure a druhý obrad pre známych mali v sobotu v romantickom kaštieli v Tomášove. Tam sa konala aj veľká veselica so všetkým, čo k tomu patrí. A hoci sa fanúšikovia tešili aj na nejaké zábery priamo z miesta činu, nedočkali sa. Manželia sa rozhodli svoju svadbu vôbec nemedializovať a nepustili von žiadne zábery ako iba pár oficiálnych fotiek.

A ak ste čakali na nejakú reportáž v Televíznych novinách, tiež by ste čakali márne. V správach sa v sobotu moderátori o svadbe nezmienili ani jedinou vetou, čo je o to prekvapujúcejšie, že sobáš Zlatice a Patrika Švajdovcov vysielali v správach dokonca naživo. Viktor ako jedna z hlavných tvárí si to však podľa našich informácií neželal. Na tom by nebolo ani tak nič zlé, keby to nebol práve on, kto ešte vo februári na Valentína v priamom prenose požiadal Adelu v Teleráne o ruku. Išlo tiež o poriadne intímnu chvíľku a Vincze sa rozhodol urobiť to verejne pred zrakmi celého Slovenska. A teraz odrazu žiadna medializácia? Viacerí nad tým krútia hlavami, no keď sa takto manželia rozhodli, treba to rešpektovať.

