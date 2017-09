Čudné správanie Hermana a Horváthovej: Najskôr plač na pohrebe, potom obaja vyrehotaní od ucha k uchu!

Minimálne zvláštne správanie predviedli markizácki moderátori Kveta Horváthová a Patrik Herman, ktorí sa len nedávno rozlúčili s milovaným dlhoročným priateľom Majstrom N, keď na pohrebe obaja vyzerali zničení a plní žiaľu. No o niekoľko desiatok hodín už obaja nahodili novú masku a v Žiline na športovom podujatí HÝBSA sa cez víkend veselo fotili s úsmevom na tvári. Svedčia o tom viaceré fotografie na sociálnych sieťach.

Je síce pravdou, že obaja moderátori sú profesionáli a nemali by do svojej práce miešať súkromie, no či ich žiaľ za blízkym priateľom zasiahol naozaj tak, ako to prezentovali na pohrebe, vedia len oni dvaja.

