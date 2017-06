Ďalší babyboom v slovenskom šoubiznise: Ktorý známy spevák sa stane otcom?

Má obrovský dôvod na radosť. Spevák Thomas Puskailer bude už onedlho otcom. Jeho manželka Abbie nosí pod srdcom ich prvého spoločného potomka. Dvojica, ktorá je zosobášená už šesť rokov, sa s radostnou novinkou pochválila na sociálnej sieti, keď zverejnila fotografiu, na ktorej pózujú držiac sa za ruky a medzi nimi sú na zemi rozkošné malé červené tenisky.

"Máme radostnú správu, to sa nedá opísať slovami, ako sa z toho tešíme. Je to skutočný zázrak! Najväčší dar," napísal Puskailer k zverejnenej snímke. Popri nedávnej novinke, kedy sa konečne dočkal kšeftu v televízii JOJ, kde bude účinkovať v súťažno-zábavnej šou Heslo, je to pre speváka druhá veľká radostná správa v poslednej dobe.