Ďalší šok v kontroverznej šou Take Me Out: Bloňďavú súťažiacu museli pre zoznamku náhle operovať!

Už dlho sa nerozprúdila verejná diskusia tak, ako to vyvolala nová relácia JOJ-ky Take me out. Kontroverzná šou podnietila niekoľko debát, či už na tému samotného programu, alebo na účinkujúce. Najnovšie šokuje už aj mladučká aktérka Týnka, ktorá bola ochotná kvôli zoznamke spraviť veci, nad ktorými sa vám rozum zastaví