Ďalší trapas v markizáckej Chart Show: Keď TOTO diváci zbadali, vypli televízor!

Po vzhliadnutí včerajšej Chart Show, ktorá bola venovaná detským hviezdam, ostalo mnoho divákov v šoku. Tí sa totiž nechtiac dozvedeli vďaka pochybeniu Markízy, kto sa umiestni na prvej priečke rebríčka najlepších detských hviezd.

Reakcia Modrovského na Banášovej verejné zásnuby: Je to kampaň na ChartShow?

"Na prvom mieste sa, ako inak, umiestnila Dara Rolins s jej legendárnou piesňou Arabela. Veľmi jej to dnes pristalo," znel oznam na fanúšikovskej stránke Chart Show asi v polovici vysielania relácie a to o 21.40 hod., pričom samotná Chart Show končí až o pol jedenástej. Mnoho divákov tak ostalo totálne sklamaných, keďže chceli v napätí čakať, kto bude jednotkou.

Obrovský podraz na známeho exsuperstáristu: V Chart Show zažil poníženie a ešte prišiel aj o prachy!

FOTO Pocisková šokovala fanúšikov: Materstvo ju zmenilo na nepoznanie!

FOTO Detské kolo Chart Show pobúrilo divákov: Twiinsky sa ohákli ako do striptízového baru!

Hriadeľová s manželom dlhujú na všetky strany: Pozrite, kde všade majú sekeru!

"Nás chcete poslať spinkať, keďže sú to detské hity a vy ste nám už prezradili, kto je na prvom mieste?" "Nejako skoro." "Môžem prepnúť na konkurenciu." "Však a to odkedy takto?" "Ďakujem za info (smajlík) sprcha a spať." "Velice vám ďakujem už som dopozerala, idem si zapáliť." "Chvíľka napätia sa nekoná." "Takže môžem ísť spať. Díky." "A to akože prečo ste to takto?" zneli komentáre na sociálnej sieti rozhorčených divákov, ktorý sa nestačili čudovať. Väčšina z nich tak po tomto sklamaní prepla na konkurenciu, alebo sa pobrala do sprchy a spať.

Ďalší ROZCHOD v slovenskom šoubiznise: Fanúšikovia sú v šoku a nemôžu tomu uveriť!

Po minulotýždňovom trapase, kedy ostali diváci Markízy šokovaní po vystúpení slovenských umelcov s pesničkou We are the world na záver Chart Show, na ktorú sa okamžite spustila obrovská kritika, je to tak druhý prešľap spomínanej televízie počas jedného týždňa.

Módna polícia očami Lukáša Kimličku: Takto nastajlované dámy dorazili na prehliadku Fera Mikloška

Viac zaujímavých tém na Pluska.sk: