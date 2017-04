Debutantka Plesu v opere nenecháva nič na náhodu: Majtánová potila krv, do laty dala aj frajera!

Ples v opere, ktorý bude mať aj tento rok charitatívny rozmer, si prvýkrát nedá ujsť ani bývalá misska Karin Majtánová. Tá nám prezradila, že šaty už má poctivo vybraté a dokonca so svojím partnerom Peťom absolvovala aj kurz tanca.

Čítajte viac Toto je snáď len vtip: Cuky a Luky skončili na dedine

Čítajte viac Ukradla jej biznis? Dve známe Slovenky sa hádajú o autorstvo úspešnej akcie

„Na ples sa teším, bude to pre mňa iný zážitok, lebo na plesy chodím, ale viac-menej pracovne. Chodili sme do tanečnej, ale sme zohratý pár. Nejaké figúry sme si natrénovali. Absolvovali sme tanečný kurz u Mirky Kosorínovej. Šaty mám už vybraté, to bol asi najťažší oriešok. Vybrala som si šaty z požičovne, brala som ohľad na to, aby boli dostatočne honosné, trošku načančané, ale aby ma zase neobťažovali, lebo keď si chceme aj zatancovať,“ prezradila nám Majtánová.

Rovnako ako ona sa na Plese v opere prvýkrát predstaví aj herec Marek Majeský. „Áno, dostali sme pozvanie, tešíme sa. Tanečný kurz sme absolvovali ešte vtedy, keď sme chystali s manželkou svadbu,“ netají sa Majeský.