Definitívne FINÁLE Búrlivého vína: Ďalší psychopat, odstavený Loj či zrútená Hilmerová! Naozaj to takto skončilo?

Fanúšikovia vinárskeho seriálu, ktorý odštartoval presne 1. januára 2013, si včera pozreli posledné dve časti. No tí, ktorí čakali, že v nich uvidia veľké rozuzlenie alebo vrátenie sa k starým postavám, ostali sklamaní. Celý záverečný dej sa krútil iba okolo herečky Moniky Hilmerovej, ktorá hrala Evu Roznerovú, herca Petra Mňahončáka alias Petra Roznera, okolo zmierenia rodín Rozner Dolinský ako v Rómeo a Júlii a okolo priznania, že malá Stelka má iného otca ako Karola Kramera (Vladimír Kobielsky).

V poslednej sérii totiž dej poriadne zamotal herec Ondrej Daniš, ktorý hral Olivera. Do neho sa poriadne zamilovala práve Eva Roznerová, ktorá kvôli nemu opustila Petra Roznera. No ako všetci fanúšikovia predpokladali, zo slušného a šarmantného Olivera sa odrazu vykľul agresor, ktorý chcel silou mocou získať svoju dcéru Stelku, uniesol ju a Evu vyhodil z ich spoločného bývania. Zdá sa vám scenár únosu a psychopata nejaký povedomý? Nemýlite sa. Jedna séria Búrlivého tak už končila. A to tá, kde herec Marián Mitaš alias psychopat Michal Oláh uniesol Nelu Pociskovú, držal ju násilím v tajnom úkryte a napokon spadol z útesu a zabil sa. No tí fanúšikovia, ktorí dúfali, že Eva a Peter sa dajú ešte dokopy, ostali tiež sklamaní. Žiadny návrat sa nekonal. Eva ostala zrútená, sama a s výčitkami, prečo Petra opustila.

Napokon všetko nabralo rýchly spád. Laura Riečna (seriálová dcéra Evy Roznerovej) vyhrala vinársku súťaž, keďže do svojho vína namiešala vína od oboch konkurenčných rodín a hoci na ňu všetci pozerali cez prsty, práve tento počin obe rozhádané rodiny nakoniec spojil a všetko skončilo happy endom. Fanúšikovia sa tak ani náhodou nedozvedeli, ako to dopadlo s Nelou Dolinskou alebo s ostatnými postavami, ktoré zo seriálu postupne odišli. V posledných častiach sa dokonca neobjavila ani kľúčová postava pediatra Roznera, ktorého hral Juraj Loj.